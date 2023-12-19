500 شركة ناشئة في «ستيب للتكنولوجيا» بدبي فبراير

المصدر: دبي - البيان

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يستعد مؤتمر ستيب Step Conference، الفعالية الأبرز في مجال التكنولوجيا ضمن إمارة دبي، لتنظيم دورته الـ12 وذلك خلال يومي 21 و22 فبراير 2024 بالشراكة الاستراتيجية مع مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة تيكوم.

واستضاف مؤتمر ستيب خلال السنوات الـ12 الماضية الآلاف من الشركات الناشئة التي مثّلت 58 دولة، وتلقى ما نسبته 28.5 % من هذه الشركات مجتمعة تمويلاً بمبلغ يزيد على 800 مليون دولار. وخلال دورة عام 2024، ستشارك 500 شركة ناشئة ضمن أكثر من 500 اجتماع وجلسة نقاشية، فضلاً عمّا يزيد على 150 شركة متخصصة في رأس المال الاستثماري لإتاحة مصادر تمويل تُقدر قيمتها بمبلغ 8.2 مليارات دولار. وعلى مدار يومين، سيشهد الحدث مشاركة 8 آلاف من الحضور من كل أنحاء العالم، ليسهم المؤتمر في ترسيخ مكانة دبي ضمن المشهد العالمي لقطاع التكنولوجيا.

تنوع

ومن المرتقب أن تكون دورة عام 2024 من المؤتمر الأكثر أهمية وتنوعاً على الإطلاق من حيث فعالياتها، إذ من المقرر أن تكشف عن مسار جديد خاص بالذكاء الاصطناعي يتماشى مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 والتي تسعى إلى الارتقاء بمكانة دولة الإمارات لتصبح رائدة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي. وعبر هذا المسار، سيسلط خبراء القطاع الضوء على الإمكانات الواعدة والتحديات الماثلة للتكنولوجيا التحويلية، وسيتطرقون لمواضيع مهمة عدة تشمل: الذكاء العام الاصطناعي، الأطر التنظيمية والرقابية للذكاء الاصطناعي، نماذج اللغات الضخمة، أنظمة المساعدة، والتعلّم العميق.

وتستضيف مدينة دبي للإنترنت، التي كانت وما زالت لأكثر من عقدين من الجهات الرئيسية المساهمة في تحقيق مستهدفات استراتيجية التحوّل الرقمي في دبي، النسخة الثانية عشرة من هذا الحدث البارز بينما تواصل ترسيخ شراكتها الطويلة والمثمرة مع مؤتمر «ستيب».

وفي هذا الصدد، أشار عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري، والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، بأن الذكاء الاصطناعي بات بمثابة عامل تحفيز لتمكين أصحاب المواهب من الأفراد والمؤسسات من بلوغ آفاق لم يسبق لها مثيل من الإنتاجية والإبداع.

وقال عمّار المالك: «نحرص انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 على مواصلة سعينا الدؤوب تعزيز بيئة الابتكار المتكاملة في مدينة دبي للإنترنت، بما يسهم في بناء مستقبل قائم على الكفاءة والابتكار والترابط الوثيق. ولا شك في أن شراكتنا المستمرة مع مؤتمر«ستيب» تعكس التزامنا المشترك بتعزيز قطاع ريادة الأعمال ودفع عجلة التطور التكنولوجي قدماً في إمارة دبي والمنطقة على حد سواء».

وسيُخصص مؤتمر ستيب 2024 أجندة فعاليات غير مسبوقة، بمشاركة مجموعة بارزة من المتحدثين عبر مسارات أخرى مثل المسار الأولي والمسار الرقمي ومسار التكنولوجيا المالية ومسار الأرض ومسار الصحة. وتضم قائمة المتحدثين المرموقة من رواد القطاع كلاً من أمجد مسعد، الرئيس التنفيذي لشركة «ريبلإت»، وماريو نوفل، الرئيس التنفيذي لمجموعة IBC ومستضيف لإحدى أكبر المساحات التابعة لمنصة X، وزوبي أوديزوي، مغني الراب ورائد الأعمال في المجال الإبداعي، والدكتورة سوزان غراهام، الرئيس التنفيذي لشركة Dendra Systems، حيث سيتشارك كل منهم آراءه وأفكاره وسيخوضون في جلسات حوارية بناءة.

منعطف هام

وقال مهدي غيساسي، مدير إدارة المنتجات في Google DeepMind وأحد الضيوف المتحدثين خلال المؤتمر: «يمثل مؤتمر ستيب 2024 بالنسبة لي منعطفاً مهماً ويجسد دلالة واضحة على عمق التزام دولة الإمارات تجاه مواصلة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل مدروس ومسؤول. وبنظري، فإن المحادثات المتعمقة والمتبصرة بشأن الذكاء الاصطناعي ليست مجرد خطوات بسيطة، بل هي المسار الذي سيقودنا نحو إرساء مستقبل مشرق وغير مسبوق يعود بالنفع على العالم بأسره».

وستتبوأ الشركات الناشئة مرتبة الصدارة خلال فعاليات مؤتمر ستيب 2024، مع إضافة مهمة وجديدة إلى أجندة أعمال الحدث، تحت اسم «حلقة المؤسسين» وهي منصة مخصصة لمؤسسي الشركات الناشئة الذين ينشدون الإرشاد والتوجيه والنصائح من الخبراء المتمرسين.

ذكاء اصطناعي

وقال راي ضرغام، الرئيس التنفيذي في «ستيب»: «لقد بات من الجلي أن العالم التكنولوجي آخذ بالتطور والنمو المتسارع نحو عالم الذكاء الاصطناعي، ومن منطلق أن مؤتمرنا هو حدث متخصص في المجال التكنولوجي، فإننا نحرص على التكيف والتأقلم لنرتقي ونصبح مؤتمراً متخصصاً في مجال الذكاء الاصطناعي. إن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد توجه عابر، بل هو مكون ثابت ودائم الحضور في حاضرنا وفي مستقبلنا أيضاً. وعليه، توخينا إطلاق مسار الذكاء الاصطناعي ليكون في مقدمة المسارات التي سيتمحور حولها مؤتمر ستيب».

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