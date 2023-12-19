6.84 ملايين مستخدم مسجل في الهوية الرقمية

المصدر: أبوظبي - وام

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أظهر تقرير صادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وصول عدد مستخدمي الهوية الرقمية إلى 6.84 ملايين مستخدم مسجل، يستفيدون من 15 ألف خدمة يقدمها 232 مزود خدمة، بينما تم إصدار نحو 7 ملايين مستند عبر منصة التحقق الرقمي «UAE Verify».

وسلط تقرير الممكنات الرقمية 2023 الضوء على ما توفره الهيئة بالتعاون مع شركائها في مجال الممكنات والبنية التحتية للتحول الرقمي في الإمارات، إلى جانب بعض المؤشرات ذات الصلة، والإنجازات الريادية التي تم تحقيقها في هذا الاتجاه.

وأحصى التقرير وصول عدد المعاملات في السوق الافتراضي لواجهات البرمجيات إلى مليون و273 ألفاً و64 معاملة، في حين تجاوز عدد المعاملات عبر الرابط الحكومي للخدمات 1.5 مليار معاملة، وجرى التعامل مع أكثر من 500 ألف حالة عبر نظام إدارة علاقات المتعاملين «تواصل 171».

وعن أداء الشبكة الرقمية الاتحادية «FEDnet»، أشار تقرير الممكنات الرقمية إلى وجود 5076 خادماً افتراضياً تمثل البنية التحتية السحابية، ووصل عدد الجهات المستفيدة من بوابة الإنترنت عالية الأداء إلى 40 جهة، بينما استفادت 46 جهة من البنية التحتية السحابية، و35 جهة من خدمة النسخ الاحتياطي.

وبين التقرير أن عدد المسجلين في الأكاديمية الافتراضية لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وصل إلى 34 ألف مسجل، يستفيدون من 180 دورة تدريبية.

تطوير

وقال المهندس ماجد سلطان المسمار، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: إن الأرقام الواردة في التقرير تبرز روح الفريق الواحد بين الجهات الحكومية، ومن ذلك الحكومات الرقمية المحلية التي نتشارك وإياها في إنجاز وتطوير التجارب الرقمية المتكاملة على طريق مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي انسجاماً مع رؤية «نحن الإمارات 2031» وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بالتركيز على الرقمنة كونها أساساً لاقتصاد المستقبل ومدخلاً لتطبيق مفاهيم المدن الذكية على أرض الواقع.

وفي ما يتعلق بقطاع الاتصالات، أظهر التقرير وصول تغطية الهاتف المتحرك إلى 100% في مناطق الدولة المختلفة، بينما تغطي شبكة الجيل الخامس 97.0.3% من مجمل المناطق المأهولة.

وبلغ عدد مشتركي الهاتف المتحرك، بحسب التقرير، 22 مليوناً و178 ألفاً و236 مشتركاً، يقابلهم 3 ملايين و774 ألفاً و64 مشتركاً في خدمات النطاق العريض المتنقل، لتحل دولة الإمارات بذلك في المرتبة الأولى عالمياً في تغطية شبكات الهاتف المتحرك للسكان، ومعدل الاشتراكات في النطاق العريض المتنقل، ونسبة مستخدمي الإنترنت، وفي المرتبة الثانية عالمياً في معدل الاشتراكات في الهاتف المتحرك، والسادسة عالمياً في عرض نطاق الإنترنت الدولي لكل مستخدم، إلى جانب محافظة دولة الإمارات على ريادتها العالمية المرة الرابعة على التوالي في تغطية الألياف الضوئية «FTTH»، بنسبة 97%، بحسب بيانات المجلس الأوروبي للألياف الضوئية.

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