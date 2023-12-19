«ألتيريكس»: تنظيم الذكاء الاصطناعي يتصدر أولويات شركات الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أصدرت «ألتيريكس»، شركة منصة التحليلات السحابية نتائج بحث مستقل جديد، يكشف عن الدور الرئيسي للذكاء الاصطناعي في تشكيل مؤسسة المستقبل، ويستخدم البحث، الذي يحمل عنوان «تحديد طبيعة مؤسسة المستقبل» بيانات من 2,800 من صناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات والأعمال على مستوى العالم، لرسم خريطة طريق، مدتها ثلاث سنوات لمنهجية عمل المؤسسات في عصر الذكاء الاصطناعي.

وأظهر البحث أن تنظيم الذكاء الاصطناعي يتصدر أولويات شركات الإمارات، وأفاد ما يقرب من ثلثي (59%) قادة الأعمال في دولة الإمارات أن استثماراتهم في التكنولوجيا المتقدمة ستزداد، وصرح ثمانية من كل عشرة (82%) أن الذكاء الاصطناعي يؤثر بالفعل على ما يمكن أن تحققه مؤسساتهم، في حين ذكر 45% أنهم سيستثمرون في التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي للاستجابة لبيئة السوق المتغيرة.

وتشير نتائج البحث إلى أن دور الذكاء الاصطناعي يتزايد بجميع مستويات الشركات، حيث توقع 49% من المشاركين أن ينتشر استخدام الذكاء الاصطناعي بجميع القطاعات، ويتناول مختلف المهام والعمليات. ومع ذلك أثار هذا بعض الاعتبارات الأخلاقية المهمة حول خصوصية البيانات (47%)، والشفافية (40%)، وإدارة البيانات (36%)، وأهمية وضع أطر أخلاقية وقوانين تنظيمية.

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