2.2 مليار درهم التصرفات العقارية بعجمان في نوفمبر

المصدر: عجمان - وام

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قال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، إن السوق العقاري في الإمارة، واصل تحقيق معدلات نمو تصاعدية خلال نوفمبر الماضي، حيث سجلت الدائرة 1059 تصرفاً، بقيمة إجمالية تجاوزت 2.2 مليار درهم، بنسبة نمو 59 %، مقارنة بالفترة ذاتها من 2022.

وأوضح المهيري أن حجم التداول بلغ 1.1 مليار درهم، من إجمالي 809 عمليات تداول، وسجلت أعلى قيمة مبايعة في منطقة «الحليو 2» بقيمة 75 مليون درهم.

وقال مدير عام الدائرة، إن إحصاءات مؤشر عجمان العقاري، تؤكد بوضوح مدى صلابة ونشاط السوق منذ مطلع 2023، وهو ما يعكس المكانة المهمة والمرموقة لإمارة عجمان على خريطة الاستثمار العقاري.

وأوضح أن الدائرة سجلت خلال نوفمبر الماضي 185 عملية رهن، بقيمة إجمالية تجاوزت 1 مليار درهم، حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بقيمة 221 مليون درهم بمنطقة «الراشدية 1»، وجاء حي «الياسمين» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من «الزاهية» و«الحليو2» على التوالي، كما تصدر مشروع «مدينة الإمارات»، قائمة المشاريع الرئيسة الأكثر تداولاً، متقدماً على كل من مشروعي «أبراج المدينة» و«عجمان ون».

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