هيئة مطار الشارقة تطلق الدفعة الثانية لـ«أجيال واعدة»

المصدر: الشارقة - وام

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أطلقت هيئة مطار الشارقة الدولي ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار الدفعة الثانية من مبادرة «أجيال واعدة»، بهدف تعزيز الابتكار وتطوير الحلول المستقبلية لدعم العمليات التشغيلية في مطار الشارقة.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الجهتين لتسليط الضوء على الأجيال الشابة والاستفادة من مهاراتهم وإبداعهم في تطوير حلول مستدامة لتحديات المطار، خصوصاً بعد القبول الذي لاقته المبادرة على مستوى إمارة الشارقة بدفعتها الأولى.

تركيز

وتركز المبادرة على تعزيز الشراكات وتطوير الموارد البشرية من خلال إيجاد بيئة عمل إبداعية وإيجابية وتعزيز البنية التحتية والتكنولوجيا لدعم التحول الرقمي، وتمّ توسيع نطاق المشاركة في الدفعة الثانية بحيث شملت الشركات المتواجدة في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار والشركات العالمية المتخصصة في تقديم الحلول المبتكرة، وستدعم هذه الشركات الطلاب المشاركين من خلال توفير المعدات اللازمة لتنفيذ حلولهم المبتكرة وتنظيم دورات تدريبية لمساعدتهم في تطوير مشروعاتهم.

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