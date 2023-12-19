«أيشي» تستعد لإطلاق سوق للتجارة الإلكترونية مدعومة بتكنولوجيا الويب 3

المصدر: دبي - البيان

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تستعد «أيشي»- وهي سوق جديدة للتجارة الرقمية مدعومة بتقنية الويب 3 – لإطلاق منصتها Ayshei.com رسمياً مطلع عام 2024، بدعم من شركة مداد القابضة، وعدد من كبار المستثمرين، وفي ضوء النمو المتوقع للتجارة الإلكترونية في الدولة، والتي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 17.2 مليار دولار بحلول عام 2027 توفر هذه المنصة مساحة مبتكرة، لمساعدة المستخدمين على شراء وبيع وعرض المنتجات والخدمات، وتشكل بذلك تحولاً جذرياً في مشهد الأسواق الرقمية.

وتتضمن منصة «أيشي» (والمقصود بالتسمية «أي شيء») عدداً من المزايا المتطورة، بما فيها المزادات الإلكترونية، والمتاجر الافتراضية، وخدمات التوصيل، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وغيرها من الحلول الأخرى، كما توفر هذه المنصة المبتكرة للمستخدمين حلاً شاملاً لإجراء المعاملات والاتصالات بطريقة آمنة، تلبي مختلف احتياجات المجتمع.

وقال محمد المزروعي، الرئيس التنفيذي لمنصة «أيشي»: «Ayshei.com ليست مجرد سوق إلكتروني فحسب، وإنما حقبة جديدة من التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات؛ حيث تهدف إلى تمكين الأعمال، وتعزيز الابتكار، وبناء مجتمع مزدهر، ونفخر بكونها أول منصة على هذا المستوى من الشفافية فيما يخص هيكليات الرسوم وعمليات الاشتراك. وندعو المستخدمين للانضمام إلى مجتمع «أيشي» والاستفادة من فرصها الواسعة».

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