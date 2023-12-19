«اقتصادية الشارقة» تعزز علاقات الشركاء التجاريين

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة لقاء «التوفيق بين الأعمال»، وذلك في إطار جهودها لتوطيد العلاقات بين الشركاء التجاريين، وتعزيز جهودها الحثيثة، لتقديم كافة أشكال الدعم اللازم لتطوير واستدامة قطاع ريادة الأعمال في الشارقة، وبشكل يسهم في دعم بعض من النماذج الناجحة للاستثمارات في الإمارة، وحضر اللقاء عدد من رواد الأعمال والمستثمرين من قطاعات مختلفة وأصحاب رخص اعتماد، والذي تم خلاله عقد جلسات لتبادل الأعمال والمنافع التجارية بين مختلف الأطراف.

وأكد أحمد سيف بن ساعد السويدي، نائب مدير إدارة الشؤون التجارية، أن اقتصادية الشارقة استطاعت إرساء بيئة مثالية تنافسية داعمة لريادة الأعمال في مختلف القطاعات وحثت المواطنين نحو المساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية المستدامة، وتطرق السويدي إلى أن تنظيم مثل هذه اللقاءات يمكن رواد الأعمال من الترويج عن شركاتهم ومشاريعهم وأبحاثهم ومنتجاتهم والمساهمة في إقامة الشراكات التجارية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز