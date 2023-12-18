"براند دبي" يدعم مشاركة أعضاء "بكل فخر من دبي" في مهرجان شتانا في حتا

المصدر: البيان

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في إطار الشراكة الاستراتيجية بين "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، واللجنة العُليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، تشارك مجموعة من المشاريع الناشئة من أعضاء مبادرة "بكل فخر من دبي" في فعاليات "مهرجان شتانا في حتا" الذي يقام بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، ويستمر حتى 31 ديسمبر الجاري.

ويشارك في هذه فعالية "بكل فخر من دبي ماركت"، أكثر من 30 مشروع متنوع بين مطاعم ومقاهي ومنتجات محلية من دبي وايضاً أهالي منطقة حتا، بالتعاون مع مجلس تجار حتا وهيئة تنمية المجتمع بدبي، إلى جانب مجموعة أخرى من الفعاليات الثقافية المتنوعة والتجارب الترفيهية والرياضية التي تقدم للمواطنين والمقيمين والزوار فرصة قضاء عطلة شتوية فريدة في دبي.

دعم المشاريع الإماراتية

وفي هذه المناسبة قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي: "أن مهرجان "شتانا في حتا" يشكل ترجمة عملية لرؤية القيادة الحكيمة في جعل حتا إحدى الوجهات السياحية الشتوية الأكثر جاذبية في الدولة، بما يعزز من النشاط الاقتصادي في المنطقة ويوفر فرص عمل منوعة لأهالي المنطقة".

وأضافت معاليها: "أن الهيئة تتعاون مع جميع الشركاء لبناء قدرات الأفراد والأسر في منطقة حتا، وتمكينهم للمساهمة بشكل إيجابي وفعال في حركة التنمية المتسارعة التي تشهدها حتا، لافتة إلى أن "بكل فخر من دبي ماركت" الذي تنظمه "براند دبي" الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، فرصة هامة لتسليط الضوء على المشاريع الواعدة".

وأوضحت معاليها، أن هيئة تنمية المجتمع تشارك في مهرجان "شتانا في حتا" من خلال دعم مشاريع الأسر الإماراتية المنتجة ومساعدتهم لعرض منتجاتهم والتسويق الفعال لها امام زوار المهرجان، ودعمهم لتقديم هذه المنتجات بأفضل الصور ما يتيح توسيع أعمالهم تعزيز فرصهم بالتطوير والنمو.

قصص نجاح

من جانبها قالت شيماء السويدي، مديرة براند دبي: "نهدف من خلال "بكل فخر من دبي ماركت"، إلى استعراض قصص نجاح عدد من المشاريع التي انطلقت من دبي، وتميزت في قطاع المأكولات والمشروبات والمنتجات، بما تقدمه من خيارات متنوعة وفريدة لجمهور مهرجان شتانا في حتا الذي يستقطب أعداداً كبيرة من الزوار.

وأضافت السويدي: "نقدر عالياً استقطاب "الماركت" أكثر من 15 مشروعاً تابعاً لأهالي حتا بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، والذين يبدعون وينتجون سلعاً متنوعة يتم تسويقها امام زوار مهرجان حتا".

30 مشروع مشارك في المهرجان

ويضم "بكل فخر من دبي ماركت" مشاركة 30 مشروعاً ناشئاً يقدم أصحابها على هامش فعاليات المهرجان، مجموعة من أشهى المأكولات والحلويات ونكهات القهوة المتميزة والمنتجات المتنوعة، فيما يدعم "الماركت" الأهداف الأساسية لمبادرة "بكل فخر من دبي" التي أطلقها براند دبي، والرامية إلى تحفيز ريادة الأعمال وتشجيع المشاريع الصغيرة والناشئة على النمو، من خلال التعريف بما تقدمه من منتجات مميزة، والسعي لإشراكها في الفعاليات الكبرى التي تستضيفها دبي على مدار العام، ومن بينها النسخة الأولى من مهرجان "شتانا في حتا"، الذي يمثّل فرصة للتعرف على أفضل التجارب التي يمكن الاستمتاع بها خلال فصل الشتاء في منطقة حتّا.

وتستقبل "بحيرة ليم" زوار "بكل فخر من دبي ماركت" يومياً طوال أيام الأسبوع من الساعة 3 مساء وحتى 9 ليلاً، وايام العطل الرسمية (السبت والأحد) من الساعة 12 صباحاً وحتى 12 ليلاً.. حيث تقدم البحيرة الجديدة التي فتحت أبوابها امام زوار حتا مع انطلاق المهرجان، فرصة لاستمتاع الزوار بالمناظر الطبيعية الرائعة، ومشهد غروب الشمس بين جبال حتا، كما يمكنهم الاستمتاع بنزهة على ضفاف البحيرة، أو ركوب الدراجة الهوائية على المسار المخصص.

مقومات سياحية فريدة

جدير بالذكر أن براند دبي ينظم "مهرجان شتانا في حتا" من ضمن حملة #وجهات_دبي التي أطلقها مجلس دبي للإعلام بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في دبي وبمشاركة المجتمع الإبداعي في الإمارة. وتركز في موسمها الشتوي الجديد على منطقة حتا بدبي، لتقدم للمواطنين والمقيمين والزوار معلومات تمكنهم من بدء عطلة شتوية فريدة في المنطقة، وما تشمله من فعاليات وأنشطة خلال موسم الشتاء، بهدف إطلاع مجتمع دبي والزوار من داخل الدولة وخارجها على الأماكن والوجهات التي يمكن زيارتها خلال الشتاء.



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