دبي تشهد بيع أرض تجارية في نخلة جميرا بـ 720 مليون درهم

المصدر: دبي ـ البيان

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شهد السوق العقاري بدبي اليوم صفقة مبايعة بقيمة 720 مليون درهم لأرض تجارية في منطقة نخلة جميرا.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك، تبلغ مساحة الأرض 507475 قدم مربع، ليصل بذلك سعر القدم المربع إلى 1418 درهم.

وبلغت المبيعات العقارية بدبي اليوم في مستهل الإسبوع 1.8 مليار دهم، واستحوذت منطقة نخلة جميرا على الحصة الأكبر من المبيعات بقيمة 740 مليون درهم عبر 5 صفقات، تلتها منطقة جبل علي بمبيعات بلغت 372 مليون درهم عبر 16 صفقة، تلتها منطقة برج خليفة بمبيعات بلغت 123 مليون درهم عبر 12 صفقة.

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