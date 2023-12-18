تحديث أوزان شركات المؤشر العام لسوق دبي المالي

المصدر: دبي – البيان

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أعلن سوق دبي المالي تحديث أوزان الشركات المتضمنة في المؤشر العام، اعتباراً من جلسة تداول اليوم الاثنين.

وأشار السوق في تعميم إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي وشركتي كهرباء ومياه دبي وإعمار العقارية اقتنصت المرتبة الأولى كأكبر الشركات وزنا في المؤشر بنسبة 10 %، ثم شركة العربية للطيران في المرتبة الثانية بنسبة 6.19 %.

يشار إلى أنه يتم قياس وزن الشركة في المؤشر بعدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول، وذلك بعد استبعاد أسهم الحكومة ومجموع الملكيات التي تبلغ 5 % أو أكثر في رأسمال الشركة.

وأعلن سوق دبي المالي، في سبتمبر الماضي، تحديث أوزان الشركات المتضمنة في المؤشر العام.

ووفق التحديث، جاء بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي وشركتا كهرباء ومياه دبي وإعمار العقارية في المرتبة الأولى كأكبر الشركات وزنا في المؤشر بنسبة 10 %.

وحقق سوق دبي المالي أفضل أداء شهري له منذ بداية العام خلال يوليو، بعد ارتفاعه 7 %عند مستوى 4059.27 نقطة، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 2.5 % عند مستوى 9787.13 نقطة، خلال يوليو الماضي.

ووفق بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت سيولة الأسواق الشهرية 33.96 مليار درهم، منها 22.37 مليار درهم في سوق أبوظبي، و11.59 مليار درهم في سوق دبي.

جاء ذلك من خلال تداول 15.14 مليار سهم، توزعت بواقع 9.18 مليارات سهم في دبي، و5.96 مليارات سهم في أبوظبي، عن طريق تنفيذ 525.6 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 7% إلى مستوى 4059.27 نقطة خلال يوليو.

وارتفع سهم الإمارات دبي الوطني 14.48%، ودبي الإسلامي 5.1%، ودبي المالي 10.6%، وأملاك 12.88%، وشعاع 8.4%، وتبريد 21%، وإمباور6.6% وديوا 2.3%.

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