يتصدرها «شتانا في حتا» .. أهم 10 فعاليات في مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي - البيان

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يواصل مهرجان دبي للتسوق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، على مدار أيامه الممتدة من 8 ديسمبر 2023 وحتى 14 يناير 2024، تقديم تجارب مشوقة لضيوفه سواء من داخل الدولة أم خارجها. وتتضمن الدورة التاسعة والعشرون من المهرجان، أجندة فعاليات مشوقة مثل عروض الدرون الرائعة الفعاليات الترفيهية والحفلات الموسيقية، والأسواق الخارجية، والمجسمات الفنية والزينة الرائعة، فضلاً عن العروض الترويجية والسحوبات والجوائز القيمة.

ولتحقيق أقصى استفادة من الفعاليات التي يقدمها المهرجان، نقدم قائمة بعشر فعاليات وأنشطة ننصح بتجربتها في المدينة خلال مهرجان دبي للتسوق.

شتانا في حتا

1- يأتي شتانا في حتا في الفترة من 15 وحتى 31 ديسمبر 2023، يجمع بين الموسيقى والإضاءة ومتاجر الأطعمة والمشروبات المؤقتة والرياضة والترفيه لجميع أفراد العائلة ليكتشفوا ويستمتعوا بكل ما توفره حتا. حيث يمكن للجميع رؤية الثنائي المحبوب «ذا أنوكي» في وادي هب، حيث يظهران بشكل خاص وهما يشاركان رسائلهما الإيجابية حول كوكبنا. ويمكن للصغار أيضاً الاستمتاع بلقاء شخصياتهم المحبوبة، مدهش ودانة، بالإضافة إلى الفعاليات الترفيهية العائلية في ملعب حتا وادي هب. ويمكن مشاهدة الألعاب النارية في الساعة 8 مساءً من الجمعة وحتى الأحد. بالإضافة يمكنكم الاستمتاع بعرض الجبل الراقص في بحيرة ليم، وهو عرض يجمع الموسيقي والأضواء يومياً ليجعل ليالي الشتاء تجربة سحرية وتضفي أجواء إضاءة الشانزليزيه.

طائرات الدرون

2- يستمع زوار ذا بييتش، وجزيرة بلوواترز خلال مهرجان دبي للتسوق بعرض طائرات الدرون برعاية شركة الإمارات للبترول كل ليلة، حيث تتزين سماء دبي بالألوان والتشكيلات الفريدة التي تقدمها 800 طائرة درون كل مساء من 10 ديسمبر حتى 14 يناير. وستشهد عروض هذا العام تعاوناً فريداً مع الفنان الإماراتي محمد سعيد حارب، الذي سيروي لنا قصة دبي الآسرة وما يخبئه المستقبل لهذه المدينة التي تركز على المستقبل.

أضواء دبي

3- يشهد مهرجان «أضواء دبي» مشاركة خمس مجسمات مضيئة خلال مهرجان دبي للتسوق، بما في ذلك عرض «أضواء النيون» وهي لوحة من الألوان تقدمها 50 عبرة مضاءة بالنيون في السيف، بينما سيتحول سوق الذهب القديم التاريخي إلى عالم مضيء، حيث يمكن للزوار التجول في السوق القديم المزين بلافتات النيون النابضة بالحياة، والتي تشع برسائل رائعة في أجواء ساحرة وملهمة.

وستستضيف منطقة السيف مجسمات شخصيتي «أنوكي»، التي تم إحضارها إلى دبي لأول مرة كجزء من «أضواء دبي»، لتروي لنا قصتها حول أهمية حماية كوكبنا. وسيشهد مهرجان أضواء دبي أيضاً مشاركة مجسمين ضخمين لشخصيتي مدهش ودانة المحبوبتين في سيتي سنتر مردف، بالإضافة إلى تركيبات ضوئية رائعة مستوحاة من أكبر غابة استوائية مطيرة في العالم مع «عجائب الأمازون» في ويست بيتش.

الموسيقى عبر العصور

4- استمتعوا بالموسيقى الرائعة المتنوعة للعديد من الفنانين المشاركين في فعالية «الموسيقى عبر العصور» الجديدة كلياً والتي تقام في سيتي ووك. ففي عطلة نهاية كل أسبوع، سيقوم عدد من الفنانين الموهوبين بتقديم عروض رائعة تعتمد على موضوع خاص، حيث سيعيد الفنانون رايان جيب وتوي وهارد كاندي الجماهير إلى فترة الثمانينيات مع موضوع Granly Decadence في عطلة نهاية الأسبوع الأولى من 15 حتى 17 ديسمبر. أما بالنسبة لعطلة نهاية الأسبوع التالية، من 22 إلى 24 ديسمبر، سيستمع الحضور إلى بعض أفضل الأغاني من حقبة التسعينيات لمجموعة من الفنانين مثل «سبايس جيرلز»، و«إنسينك»، و«إمبالي»، و«تشينوا هوك»، و«هي نوز شي نوز»، و«ديانا أو سوليفان»، و«ذا شو». ترقبوا بقية أجندة الفعاليات التي ستتضمن مزيداً من الموضوعات الفريدة والفنانين الموهوبين.

نغمات دبي

5- ستعود فعالية «نغمات دبي» (Tunes DXB) في الفترة من 5 حتى 14 يناير بموسم آخر من الموسيقى النابضة بالحياة والعروض الرائعة لمجموعة واسعة من الأنواع الموسيقية. استعدوا لتجربة الثقافة الموسيقية في دبي بشكل لم يسبق له مثيل، واستمتعوا بالمواهب والإبداعات التي يقدمها هؤلاء الفنانون المحليون على مدار الأيام العشرة، من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 11 مساءً. وستنتقل الفعالية بين العديد من الأماكن الأكثر شهرة في المدينة، مثل بلوواترز، والسيف، وبوكس بارك، ولاست إكزت الخوانيج، والخوانيج ووك، ودبي فستيفال سيتي مول، ودي إكس بايك، والقرية العالمية، وكايت بييتش.

فنون الطهي

6- لا تفوتوا الدورة الأولى من «كانتين X» المستلهمة من فعالية «كانتين بيتش» الشهيرة، برعاية مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وشركة براج، والتي تم إطلاقها خلال هذه الدورة من مهرجان دبي للتسوق. تجمع هذه الفعالية الجديدة بين العروض الترفيهية المناسبة لجميع أفراد العائلة وتجارب فنون الطهي وتذوق المأكولات في دبي في موقع واحد ينبض حياة في حديقة مشرف. وخلال الفترة من 15 حتى 31 ديسمبر، ستقدّم لكم «كانتين X” المأكولات اللذيذة والفعاليات الترفيهية الحية والمتاجر المؤقتة الرائعة، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة الخاصة بالأطفال، مثل الألعاب المطاطية الكبيرة والترامبولين. استمتعوا بالمأكولات اللذيذة من أكثر من 20 علامة تجارية محلية بما فيها أليان برغر وBRGRS وكرمبز وكريف بوكس وتشوروز وستريت فرايز وغيرها الكثير. كما تقدم لكم الفعالية تجربة سينما فريدة من نوعها حصرياً، حيث سيتم عرض عدد من الأفلام العائلية، والتي يمكنكم مشاهدتها من سياراتكم في منطقة وقوف السيارات، والاستماع إليها عبر الراديو، والتي تتواصل على مدار 17 يوما.

اتصالات إم أو تي بي

7- أصبح سوق»اتصالات إم أو تي بي«، من الوجهات المفضلة لدى الجميع خلال مهرجان دبي للتسوق، والذي تقام دورته الحادية عشرة في الفترة من 5 حتى 14 يناير في حي دبي للتصميم للعام الثاني على التوالي. وسيستضيف السوق فنانين إقليميين وإماراتيين يقدمون عروضهم أمام الجماهير، إضافة إلى العديد من أكشاك التجزئة المحلية والإقليمية والأنشطة العائلية والمزيد من العروض الترفيهية، إلى جانب مجموعة كبيرة من المأكولات اللذيذة التي تقدّمها لكم عربات وأكشاك الطعام المنتشرة في السوق. ويمكن زيارة فعالية» فنتي بيوتي درايف إن«أحدث المستحضرات التجميلية من العلامة التجارية العالمية»فنتي بيوتي«.

السيارات الكلاسيكية

8- ولعشاق السيارات، يأتي مهرجان الإمارات للسيارات الكلاسيكية بالمزيد من المتعة، حيث يتحول سيتي ووك إلى منصة لعرض أكثر من 80 سيارة كلاسيكية في الفترة من 15 حتى 24 ديسمبر. بدءًا من سيارات الرودستر الكلاسيكية الأنيقة وحتى سيارات الضخمة الشهيرة، ويمكن للزوار التصويت لسيارتهم المفضلة أيضاً.

9- ويحظى عشاق سباقات السيارات ومحبي السيارات الكلاسيكية بأوقات رائعة مع انطلاق فعالية»إحياء سباق الجائزة الكبرى التاريخي«، في»دبي أوتودروم«من 8 حتى 10 ديسمبر، ليشاهدوا على مدار 3 أيام سباقات شيقة للسيارات الكلاسيكية التي شاركت في سباقات فورمولا 1 ولومان. وإلى جانب السباقات، يمكنكم أيضاً الاستمتاع بالعديد من الأنشطة المناسبة لجميع أفراد لعائلة، ومعرض السيارات الكلاسيكية، وورش العمل، وعروض السباقات الحية، والعروض الموسيقية الدولية.

بطولة دبي للكروسفيت

10- لعشاق اللياقة البدنية والرياضة، تأتي»بطولة دبي للكروسفيت«، وهي تحدي للياقة البدنية يستمر لمدة ثلاثة أيام ويُقام في»استاد سوق دبي الحرة للتنس" من 8 حتى 10 ديسمبر، مع مشاركة أكثر من 70 رياضياً من أكثر من 15 دولة، يتنافسون على جوائز نقدية بقيمة 150,000 درهم. شاهدوا المشاركين وهم يعرضون مهاراتهم وقدراتهم البدنية في تحديات مثل التجديف والرفع والسحب.

ويحظى مهرجان دبي للتسوق بدعم من الراعي الرئيسي جمبو، والشركاء الاستراتيجيين: مراكز التسوق التابعة للفطيم (دبي فستيفال، وسيتي مول، وفستيفال بلازا)، والسيف، ومجموعة الزرعوني (مركز ميركاتو للتسوق)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وبلوواترز، وسيتي ووك، وطيران الإمارات، وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، وشركة اتصالات من e&، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، ونخيل مول (ابن بطوطة مول، وسوق التنين 2، وبالم ويست بيتش، ونخيل مول، وذا فيو) وذا بييتش، وذا أوتلت فيليدج.

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