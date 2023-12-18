«ديسكفري لاند» تطور أول مشاريعها فائقة الفخامة في دبي الجنوب

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «ديسكفري لاند»، المتخصصة في تطوير العقارات الفاخرة، عن إضافة مشاريعها في الإمارات إلى محفظتها الدولية المتنوعة من العقارات المنتشرة في 35 وجهة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا، ومنطقة الكاريبي، وذلك من خلال «ديسكفري ديونز»، مشروعها الجديد والحصري في دبي، والأول من نوعه في المنطقة، حيث يشمل أماكن سكن مخصصة للأعضاء فقط. ويمتد «ديسكفري ديونز» على مساحة تتجاوز 27 مليون قدم مربع، ويقع في منطقة الغولف في دبي الجنوب، ويعتبر أضخم مشروع حضري في الإمارات.

وسيضم «ديسكفري ديونز» ملعباً خاصاً للغولف، يعتبر الأول والوحيد في دبي المصمم من قبل «توم فازيو»، ولا يعتمد سياسة الحجز المسبق، حيث سيقوم باستقبال جميع محبي لعبة الغولف، المبتدئين منهم والمحترفين. كما تتوفر الكثير من الأنشطة الحيوية الخاصة بكل موقع، والتي تقام في الهواء الطلق وتمنح ممارسيها فرصة الاستمتاع بالمناظر الطبيعية، من رماية القوس إلى التزحلق على الحبال وركوب الأمواج والمشي لمسافات طويلة والتزلج والغوص.

وقال مايك ميلدمان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لشركة «ديسكفري لاند»: «نخوض أولى خطواتنا في الشرق الأوسط من خلال إطلاق «ديسكفري ديونز» في دبي الجنوب».



ويقع مشروع «ديسكفري ديونز» في قلب مساحات شاسعة، وستعمل «ديسكفري لاند» بالتعاون مع شركاء تصميم عالميين، وهم أولسون كنديج، وكيلا ديزاين، وشامباليماود ديزاين، لتقديم منظور تصميم سكني جديد في المنطقة.

وكان قد تم أخيراً تعيين محمد العوضي - الذي كان رئيساً للعقارات في شركة دبي الجنوب - مديراً تنفيذياً لشركة ديسكفري لاند في الشرق الأوسط.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز