«إنترناشيونال إس أو إس»: تحديات عديدة أمام المؤسسات في 2024

المصدر: دبي - البيان

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من المتوقع استمرار تأثير الأزمة العالمية على المؤسسات في عام 2024، حيث تواجه المؤسسات عواقب الأحداث المناخية القاسية والمستمرة، وتصاعد عدم الاستقرار في جميع أنحاء العالم، ما يؤدي ذلك إلى مستويات مُقلقة من الإنهاك لدى الموظفين.

ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن «إنترناشيونال إس أو إس»، تحت عنوان «تقرير توقّعات المخاطر لعام 2024»، يتوقع 80 % من كبار المتخصصين في إدارة المخاطر حول العالم ممن شملهم الاستطلاع، أن ينعكس إنهاك الموظّفين بشكل ملموس على الشركات في العام المقبل. ومع ذلك، يشعر 41 % منهم فحسب بأنّ مؤسساتهم مستعدة للتعامل مع هذه المسألة. ويقدم التقرير نظرةً مفصّلة للتحديات الرئيسة التي يجب على المؤسسات مواجهتها في عام 2024، بما في ذلك أزمة المناخ، وإمكانات الذكاء الاصطناعي، والتوقعات المتغيرة للموظفين، والاضطرابات العالمية.

وقالت سالي لويلين مدير شؤون الأمن العالمي في «إنترناشيونال إس أو إس»: «نتوقّع في عام 2024، أن تواجه المؤسسات العديد من المخاطر، في ظلّ استمرار حالة عدم الاستقرار في تشكيل معالم المشهد الأمني العالمي. وتُصَعِّب الوتيرة شبه المتواصلة للأزمات، مهمة المؤسسات في هذه المرحلة المعقّدة. فعلى سبيل المثال، لا تزال فِرق إدارة الأزمات تعمل بشكل متواصل منذ بدء جائحة «كوفيد»، ما يهدد بإصابة موظّفي هذا القطاع الحيوي بالإنهاك».

وأضافت: «اتخاذ موقف استباقي بشأن إدارة المخاطر أمر ضروري، حيث يتوقّع عدد كبير من المشاركين في الاستبيان، تصاعُد تحديات الشركات عام 2024. ويُساعد التعاون مع المؤسسات الأخرى أو الخبراء، على فهم المخاطر التي يُرجّح أن تواجهها، إلى جانب تأثيراتها اللاحقة».

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