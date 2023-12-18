عروض متنوعة في «ذا بيتش» خلال مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي- البيان

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تتواصل المتعة مع فعاليات مهرجان دبي للتسوق مع سلسلة متنوعة من العروض والأنشطة التي تجتذب الأفراد والعائلات. كما يزداد الإقبال على مركز التسوق لاقتناص العروض المغرية والاستفادة من الخصومات الكبيرة على مختلف الماركات التجارية.

وتقدم «سيتي ووك» في «ذا بيتش» في «جميرا بيتش ريزيدنس» فعاليات مُشَوِّقة لإبهار الزوار، حيث انطلق عرض «موسيقى عبر الأجيال» في 15 ديسمبر ويمتد على مدار 5 عطلات أسبوعية متتالية تتضمّن ليلة رأس السنة؛ ويدور العرض في كل عطلة أسبوعية حول الموسيقى التي تَمَيَّز بها كل عقد، وتتضمّن العروض فقرات غناء مباشر وعروض أداء راقصة في منطقة النافورة.

وكانت هناك رحلة في عالم حقبة الثمانينيات المتألّق بأضواء النيون الباهرة، والمُستوحى من موسيقى الغلام روك والسينث بوب بالاستعانة بأحدث الوسائل التكنولوجيّة. واختتمت هذه الرحلة أمس، فيما يمكن استرجاع روح حقبة التسعينيات المُفعمة بالطاقة والحيوية، مع موسيقى الغرانج، وإيقاع موسيقى الألترنتف روك، وأغاني الراب الحماسيّة خلال الفترة من 22 إلى 24 ديسمبر الجاري بدءاً من الساعة 06:00 مساءً فصاعداً. كما يمكن استرجاع سحر موسيقى آر آند بي وأغاني بداية الألفية التي تفيض بالإبداع والابتكار. في الفترة من 29 إلى 31 ديسمبر.

وهناك أيضاً رحلة إلى بداية عصر هيمنة الإنترنت والتقدم التكنولوجي وأجواء تطور موسيقى الهيب هوب التي غيّرت عالم صناعة الموسيقى ومهّدت لمستقبل جديد. وذلك في الفترة من الجمعة 05 يناير إلى الأحد 07 يناير 2024. وتختتم الرحلة مع حقبة عام 2020 وعصر انتشار الموسيقى الساحق على الإنترنت في الفترة من الجمعة 12 يناير إلى الأحد 14 يناير المقبل.

كذلك يقدم «ذا بيتش» في «جي بي آر»، عروضاً يومية بالطائرات بدون طيار الساعة 8 مساءً والساعة 10 مساءً طوال الفترة حتى 14 يناير المقبل.

كما يمكن حجز طاولة عشاء في أكثر من 20 مطعماً شاملاً لمناطق خارجية للجلوس في الهواء الطلق، بإطلالات خلَّابة تتيح الاستمتاع بمشاهدة عروض بعنوان «رحلة عبر الزمن والضوء».

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