«بي سي إس سويتشجير» تحصل على جائزة «سيف الشرف» البريطاني 2023

المصدر: دبي - البيان

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حازت شركة «بي سي إس سويتشجير»، التابعة لمجموعة الغرير للاستثمار، إحدى أكبر الشركات التجارية العائلية في الإمارات، على جائزة «سيف الشرف» من مجلس السلامة البريطاني المرموق على المستوى العالمي.

وقد كُرّمت «بي سي إس سويتشجير» بين 115 شركة من مختلف أنحاء العالم، حصلت على «سيف الشرف» الممنوح للشركات التي نجحت في تحقيق تميّزها.

وقال جاكوب جون، الرئيس التنفيذي لشركة «بي سي إس سويتشجير»: «يسعدنا أن نحصل على هذه الجائزة المرموقة، ما يعكس حرصنا على حماية كوادرنا البشرية، وتوفير بيئة عمل آمنة، يتمتع فيها الجميع بالسلامة المهنية في إطار تعاونيّ».

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