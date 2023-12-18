88 % زيادة العارضين في «لايت + إنتلجنت بيلدنج» بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

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يشارك 350 عارضاً في معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست»، الفعالية الأبرز في المنطقة في مجال توريد حلول الإضاءة والتصميم وتقنيات البناء المستدام في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 يناير 2024 في مركز دبي التجاري العالمي وذلك بزيادة قدرها 88 % عن دورة العام الماضي.

يعد هذا المعرض، الذي تنظمه شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست، جزءاً من العلامة التجارية العالمية Light + Building وسيقام في دورة هذا العام تحت شعار: «المستقبل المستنير: كيف ستقود المسؤولية مستقبل المباني».

ويجري حالياً التخطيط لمشاريع بناء بقيمة 2.3 تريليون دولار أو قيد التطوير في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مما أدى إلى نمو كبير في قطاع الإضاءة. إضافة إلى ذلك، فقد شهد سوق البناء الذكي في المنطقة نمواً كبيراً بسبب الطلب المتزايد على التقنيات الذكية، وظهور تقنية الجيل الخامس (5G)، والمبادرات الحكومية.

وقال عبد المحسن، مدير إدارة معرض «معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست»: «تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طفرة في الطلب على المباني الذكية، مدفوعة بالوعي المتزايد بالحاجة إلى استخدام الطاقة بكفاءة واستدامة والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفي الوقت نفسه، يشهد قطاع الإضاءة في المنطقة نمواً كبيراً بسبب ازدهار قطاع البناء والتشييد في الشرق الأوسط».

وأضاف عبد المحسن قائلاً: يوفر «معرض «لايت ميدل إيست

إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» منصة مثالية للمحترفين في هذه القطاعات، حيث يجمعهم تحت سقف واحد للتواصل وتعزيز الاتصالات التجارية.

سيشغل معرض «لايت ميدل إيست إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» 2024 ثلاث قاعات عرض ويغطي مساحة 14,633 متراً مربعاً، أي بزيادة قدرها 75 % في مساحة العرض عن دورة العام الماضي، حيث سيتمكن الحضور من استكشاف أكثر من 1000 علامة تجارية عبر ستة أقسام للمنتجات، والتي تشمل كلاً من: «الإضاءة التقنية»، و«المصابيح والمكونات الكهربائية»، و«الإضاءة الزخرفية»، و«الإضاءة المعمارية»، و«الهندسة الكهربائية»، والمنازل الذكية وأتمتة المباني.

وتشمل أبرز فعاليات المعرض: قمة المباني الذكية، التي ستجمع بين المتخصصين في مجالات الحكومة والتطوير والهندسة المعمارية والهندسة وإدارة المرافق والتكنولوجيا والاستدامة لمناقشة أبرز توجهات القطاع وأفضل الممارسات، كما ستستكشف القمة من خلال تعزيز الابتكار والتعاون كيف تعمل التكنولوجيا المتطورة وتحليلات البيانات والنظم الذكية على تحسين استخدام الطاقة وتعزيز الراحة والاستدامة في المباني الذكية.

كما ستكرم جوائز لايت ميدل إيست في دورتها العاشرة المهنيين والمتخصصين الأكثر ابتكاراً وموهبة في هذا المجال، حيث استقبلت الجوائز لحد الآن 159 مشاركة ضمن عدة فئات من الجوائز أبرزها: «أفضل مشروع في العام» و«أفضل منتج في العام» و«أفضل شريك العام»، وسيتم الإعلان عن الفائزين ضمن حفل مرموق يوم 18 يناير في فندق بلازو فيرساتشي دبي، وسيتم تحكيم الجوائز من قبل لجنة مؤلفة من نخبة من أبرز الحكام الدوليين والقادة في مجالهم.

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