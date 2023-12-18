6 مليارات مبيعات العقارات التجارية بدبي بنمو 46 % في 11 شهراً

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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حققت مبيعات العقارات التجارية (المكاتب والمحلات) في دبي فقزة كبيرة خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الجاري متجاوزة قيمة المبيعات المسجلة خلال كامل العام الماضي 2022، مما يعكس قوة الطلب على المساحات التجارية ومؤشر على توسع الشركات والأعمال في الإمارة.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، قفزت مبيعات العقارات التجارية بدبي إلى 6 مليارات درهم عبر 3554 صفقة خلال أول 11 شهراً من العام الجاري بنمو 46.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت المبيعات فيها المبيعات 4.1 مليارات درهم عبر 2776 صفقة.

وأظهرت البيانات، أن مبيعات العقارات التجارية خلال أول 11 شهراً من العام الجاري تجاوزت قيمة مبيعات العقارات التجارية خلال كامل العام الماضي 2022 والذي بلغت فيه 4.5 مليارات درهم عبر 3034 صفقة، والذي يعتبر علامة فارقة تشير إلى الديناميات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها دبي، كما تبرز أهمية العقارات التجارية في دفع عجلة الاقتصاد المحلي وتعكس قوة جذب الاستثمارات والأعمال مما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال.

وتفصيلاً، بلغت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال أول 11 شهراً من العام الجاري 6 مليارات درهم، توزعت على المكاتب التجارية بقيمة 4.2 مليارات درهم عبر 2504 صفقات، والمحلات التجارية بقيمة 1.8 مليار درهم عبر 1050 صفقة.

واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة على حصة الأسد من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 4.14 مليارات درهم عبر 2390 صفقة، فيما بلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية على الخارطة 68.8 مليون درهم عبر 114 صفقة.

وبلغت قيمة مبيعات المحلات التجارية الجاهزة 848 مليون درهم عبر 598 صفقة، أما المبيعات على الخارطة فقد بلغت 978 مليون درهم عبر 452 صفقة.

وبحسب المناطق الجغرافية، تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية عبر 1170 صفقة بقيمة 1.8 مليار درهم، تليها منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 789 صفقة بقيمة 1.08 مليار درهم، ثم منطقة برج خليفة عبر 33 صفقة بقيمة 514 مليون درهم، ثم منطقة البرشا هايتس عبر 125 صفقة بقيمة 176 مليون درهم.

أما من ناحية أغلى صفقات مبيعات المكاتب التجارية، فقد استحوذت منطقة برج خليفة على أغلى 3 صفقات، الأولى بقيمة 49 مليون درهم بمساحة 8806 أقدام مربعة، والثانية بقيمة 44 مليون درهم بمساحة 8444 قدماً مربعاً، والثالثة بقيمة 35 مليون درهم بمساحة 6399 قدماً مربعاً.

وأظهرت البيانات، أن مبيعات العقارات التجارية خلال شهر أكتوبر الماضي تصدرت المبيعات خلال أول 11 شهراً من العام الجاري بواقع 778.4 مليون درهم عبر 430 صفقة، يليه شهر سبتمبر بقيمة 663 مليون درهم عبر 383 صفقة، ثم مبيعات شهر مارس الماضي بقيمة 639 مليون درهم عبر 331 صفقة.

جاذبية

وتعلقياً على هذه النتائج، قال لؤي الفقير، الرئيس التنفيذي لشركة بروفيدنت العقارية، إن نمو الطلب على العقارات التجارية في دبي يعكس تحسناً في الاقتصاد وجاذبية المدينة للأعمال والاستثمارات، مشيراً إلى أن دبي تعتبر اليوم من مراكز الأعمال الرئيسية على مستوى المنطقة والعالم، مما يجعلها محطة مفضلة للشركات والمؤسسات الإقليمية والدولية، والتي تختار إقامة أعمالها في المدينة.

وأضاف الفقير «يظهر النمو الاستثنائي لمبيعات العقارات التجارية في دبي خلال العام الجاري مزيداً من التفاؤل بمستقبل اقتصادي قوي ومستدام للإمارة، حيث تلعب هذه العقارات دوراً حيوياً في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة المدينة مركزاً رائداً للأعمال على مستوى العالم».

وذكر الفقير «على مدى السنوات الست عشرة الماضية، شهدت تحولاً دبي إلى محطة عالمية للازدهار والابتكار، إذ يعد السوق العقاري المزدهر شاهداً على عجائب الرؤية التي بنتها دبي، بدءاً من البنية التحتية المتطورة إلى الأمان الراسخ، والاستقرار الاقتصادي، وجودة الحياة غير المسبوقة».

وتابع «في عام 2023، شهدت العقارات في دبي انتعاشاً غير مسبوق، مما يعزز موقعها كلاعب رئيسي في السوق العالمية، ونتوقع أن يستمر نمو الطلب على العقارات في عام 2024 وهذا يعكس جاذبية دبي المتجددة وجهة رئيسية للاستثمار والإقامة».

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