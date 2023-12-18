بنك الشارقة يحتفي بيوبيله الذهبي

المصدر: الشارقة - البيان

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احتفى بنك الشارقة أخيراً، بيوبيله الذهبي بأمسية استضافها نادي الشارقة للغولف والرماية، وجاءت الأمسية التي شهدت مشاركة أعضاء المجلس والإدارة العليا وفرق البنك وعدد من عملائه المميزين المخلصين لتتوج 50 عاماً من النجاح التجاري إلى جانب تكريم إرث البنك في التنوع والممارسات المستدامة والنمو الاقتصادي القوي والالتزام الثابت بالتفوق.

دور حاسم

وانطلاقاً من كونه أول مصرف تجاري يتأسس في إمارة الشارقة والخامس في دولة الإمارات، يواصل بنك الشارقة لعب دور حاسم على مر السنين في نمو وازدهار إمارة الشارقة والدولة. وخلال الأمسية، أشاد الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة بالدور المهم الذي يضطلع به البنك في دعم الشركات المحلية وتسهيل التجارة وتعزيز النمو الاقتصادي. كما وعد رئيس مجلس الإدارة بمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً بقيادة مجلس إدارة حيوي وذي خبرة لدعم المرحلة المقبلة من النمو في ظل إدارة جديدة بقيادة الرئيس التنفيذي محمد خديري.

استقرار وازدهار

وتوجه الشيخ محمد بن سعود القاسمي، بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، بجزيل الشكر للقيادة الرشيدة لجهودهم لتعزيز الاستقرار والازدهار.

كما ألقى محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، كلمة أمام الحضور أعرب فيها عن امتنانه وتفاؤله بمناسبة احتفال بنك الشارقة بالذكرى الخمسين لتأسيسه. وتوجه خديري بوافر الشكر لعملاء البنك الأوفياء، وفرقه المتفانية وكل المساهمين، والذين لعبوا دوراً رئيسياً في نجاح البنك وازدهاره وتعزيز قدرته على توفير خدمات متميزة للعملاء في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.

وأكد خديري أن البنك يتجه نحو آفاق جديدة من خلال طرح مبادرات رائدة تنسجم مع احتياجات العملاء المتغيرة والمشهد المالي المتطور.

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