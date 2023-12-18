«أبوظبي الإسلامي - مصر» يتقدم بعرض للاستحواذ على «القاهرة المالية»

المصدر: القاهرة - وكالات

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قرر مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر، تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على الأسهم حرة التداول لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية وذلك حتى 100 % من أسهم الشركة عبر سعر مبدئي 10.5 جنيهات للسهم الواحد.

وتبلغ مساهمة مصرف أبوظبي الإسلامي في شركة القاهرة للأوراق المالية حوالي 89.9 %، ومن المقرر السير في إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة المصرية لأسهم شركة القاهرة.

وفي اتجاه موازٍ وافق مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي على الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة أبوظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي من 100 مليون إلى 200 مليون جنيه، وهي حصة مساهمة المصرف نفسها في رأس مال الشركة البالغة 98 %.

وبذلك تصبح حصة المصرف في شركة التمويل 196 مليون جنيه بدلاً من 98 مليون جنيه، ويبلغ نصيب شركة أبوظبي الإسلامي كابيتال مليوني جنيه بنصيب 1 %، فيما يبلغ نصيب شركة أبوظبي للتمويل 1 % أيضاً من رأس المال المصدر والمدفوع.

هذا وتضاعفت أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي مصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى 3.55 مليارات جنيه.

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