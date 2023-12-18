«معهد رابطة محللي الاستثمار البديل» يطلق مقره الجديد

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن معهد رابطة محللي الاستثمار البديل المعتمدين، والهيئة المهنية العالمية، افتتاح مقر في الشرق الأوسط، ومنح شهادات متخصصة في مجال الاستثمارات البديلة، لأولئك الذين أتموا بنجاح برنامج ميثاق جمعية محللي الاستثمار البديل. وهذه الشهادات معتمدة، كونها مرخصة من قبل مركز سوق أبوظبي المالي.

وقالت لورا ميرليني المديرة الإدارية المعتمدة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: يسعدنا أن نحتفل بإطلاق مقرنا في المنطقة، إذ تعتبر أسواق الشرق الأوسط أحد أسرع الأسواق نمواً في العالم، لكل من مديري الاستثمار البديل والمتخصصين، فمن الضروري التركيز على ضمان مستويات الكفاءة العالية والتميز في تعليم الاستثمار البديل للمهنيين العاملين في مجال الخدمات المالية.

وقال أحمد علي علوان مدير فرع الشرق الأوسط نائب الرئيس التنفيذي لـ«هب 71»: جرى عقد المؤتمرات التعليمية في ثلاثة مراكز مالية نابضة بالحياة على مدى أربعة أيام، تناولت فرصاً كبيرة للنمو المستقبلي بوجود رؤوس الأموال والمديرين المتخصصين، مع تقديم أساليب تعليم احترافية مميزة لمواكبة معدل النمو المذهل في مجال الاستثمارات البديلة.

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