المصدر: أنقرة - رويترز

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ذكرت أربعة مصادر مطلعة أن موانئ أبوظبي تتفاوض لشراء حصة في ميناء تركي رئيس.

وقال مصدران من هذه المصادر إن مجموعة موانئ أبوظبي ستستثمر بموجب الاتفاق المحتمل في كيان يؤسسه صندوق الثروة التركي لإدارة ميناء إزمير في ساحل بحر إيجه. وتابع أحد المصادر إن قيمة الاتفاق تصل إلى نحو 500 مليون دولار.

وتأتي الصفقة المحتملة في وقت تسعى فيه الحكومة التركية لجذب استثمارات أجنبية لتسريع وتيرة الابتعاد عن سياسات اقتصادية غير تقليدية انتهجتها البلاد سنوات ودفعت التضخم لارتفاع حاد وهوت بقيمة العملة المحلية.

دور أساسي

وتقوم الموانئ بدور أساسي في التحول الاستراتيجي في التصنيع في أنحاء العالم بعدما كشفت جائحة كوفيد19 عن نقاط ضعف وثغرات في سلاسل الإمداد كما أدت زيادة التوتر الجيوسياسي في أنحاء العالم لتغييرات إذ أصبحت الشركات تسعى لتقريب مراكز الإنتاج من أسواق البيع، كما تأمل تركيا أن تفلح موجة عنيفة من التشديد النقدي في رفع أسعار الفائدة بشكل كبير بدأت في يونيو باجتذاب المستثمرين الأجانب مرة أخرى إثر خروجهم من البلاد على مدى سنوات بما شمل الاستثمار الأجنبي المباشر، وبدأ بعض المستثمرين الغربيين بالعودة واستكشاف الوضع في الأسواق.

اتفاق تجاري

ووقعت الإمارات وتركيا اتفاقاً للتجارة الحرة في مايو بهدف تسهيل الاستثمار، ووافق البلدان على سلسلة من الصفقات تفوق قيمتها 50 مليار دولار في يوليو في وقت زار فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المنطقة في مسعى لإنعاش الاقتصاد.

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