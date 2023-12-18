الهند تعتزم إنشاء «بهارات مارت» على غرار سوق التنين في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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أكد مسؤولون لصحيفة «إيكونوميك تايمز» الهندية أن بهارات مارت، منشأة التخزين الهندية المزمع إقامتها في الإمارات، يمكن أن تصبح جاهزة للعمل بحلول عام 2025، مما يسمح للمصدرين الهنود بعرض منتجاتهم تحت سقف واحد، على غرار سوق التنين الصيني، أكبر سوق صيني في دبي والإمارات.

وأشار الموقع إلى أن الفكرة لا تزال في مراحل التطوير؛ لكنه من المتوقع أن يُقام السوق على مساحة 100 ألف متر مربع، في المنطقة الحرة بـ«جبل علي»؛ ليكون بمثابة منشأة متعددة الأغراض، تجمع بين المستودعات وتجارة التجزئة، وفنادق الضيافة.

وسيشمل بهارات مارت صالات عرض للبيع بالتجزئة، ومستودعات، ومكاتب ومرافق إضافية، وسيتم تصميمه لاستيعاب مجموعة متنوعة من السلع، بدءاً من المواد القابلة للتلف إلى الآلات الثقيلة؛ علاوة على ذلك، يمكن أيضاً إنشاء منصة رقمية للمشترين في جميع أنحاء العالم لشراء البضائع من المنشأة.

وبحسب المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه للصحيفة، فإن الفكرة تتمحور حول إنشاء مركز تسوق هندي في دولة الإمارات، لمساعدة مصدريها، كما تفعل الصين تماماً مع مُصدريها عبر سوق التنين الصيني.

وبحسب موقع إيكونوميك تايمز فإن المشروع تكمن أهميته في هدف الهند والإمارات المتمثل في مضاعفة التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، كجزء من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم تنفيذها العام الماضي.

ويتوقع عبدالله الهاشمي المدير التنفيذي للعمليات - المجمعات والمناطق الحرة في «دي دبي ورلد ـ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن يصبح «بهارات مارت» مركز توزيع ضخم لدعم صادرات المنتجات المصنوعة في الهند للعالم، مشدداً على أن هذه الخطوة ستستفيد منها الشركات الهندية الهادفة لتوسيع عملياتها في أفريقيا وأوروبا وأمريكا.

بينما قال أجاي ساهاي المدير العام لاتحاد مؤسسات التصدير الهندية إن بهارات مارت سيساعد بشكل كبير المصدرين الهنود في عرض منتجاتهم للمشترين ليس فقط في الشرق الأوسط، ولكن أيضاً في أفريقيا وآسيا الوسطى، الذين يسافرون غالباً إلى دبي من أجل متطلبات الاستيراد الخاصة بهم؛ مشدداً على أن البنية التحتية اللوجستية وسهولة التمويل التي تتمتع بهما دولة الإمارات، سيحسن من عمليات التصدير من الهند إلى الإمارات.

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