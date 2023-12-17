28 فندقاً جديداً تدخل السوق في دبي خلال عام

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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أضاف القطاع السياحي في دبي، 28 فندقاً ومنشأة فندقية جديدة، من مختلف الفئات، خلال الفترة من أكتوبر 2022، إلى أكتوبر الماضي، ترفع إجمالي عدد الفنادق والمنشآت الفندقية في الإمارة إلى نحو 818 منشأة، بنهاية أكتوبر 2023، مقارنة مع 790 فندقاً بنهاية أكتوبر 2022.

وكشفت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن القطاع الفندقي في المدينة، استقبل 4339 غرفة فندقية جديدة، خلال عام، ليصل عدد الغرف الإجمالي إلى نحو 149076 غرفة وشقة فندقية بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 144737 غرفة فندقية في أكتوبر 2022.

وبحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة، استحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على 35 % من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 51.2 ألف غرفة فندقية، ضمن 156 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة أربع نجوم بـ28 %، مسجلة 42.3 ألف غرفة فندقية ضمن 189 منشأة.

واستحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة على نحو 20 % من إجمالي حجم السوق الفندقية، بسعة 29.2 ألف غرفة فندقية، ضمن 278 منشأة فندقية.

وبلغ عدد الشقق الفندقية الفخمة 13.57 ألف شقة ضمن 84 منشأة، لتستحوذ بذلك على 9 % من حجم السوق الفندقية، في حين استحوذت الشقق الفندقية المتوسطة على نحو 9 % من حجم السوق، بنحو 12.5 ألف شقة ضمن 111 منشأة.

ووفقاً لأحدث توقعات «نايت فرانك»، فسيتم بحلول نهاية عام 2023، تشغيل ما يقرب من 154 ألف غرفة في قطاع الضيافة في دبي، ما يمثل زيادة كبيرة بـ6.4 % عن عام 2022.

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