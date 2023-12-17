الإمارات وإيرلندا تناقشان مجالات التعاون المالي

المصدر: دبي ـ البيان

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عقد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، اجتماعاً مع وزير المالية الإيرلندي مايكل ماكجراث، في ديوان وزارة المالية في دبي، حيث ناقش الجانبان مجالات التعاون بين وزارة المالية في دولة الإمارات ونظيرتها في جمهورية إيرلندا.

واستعرض الاجتماع سبل التعاون في المواضيع المتعلقة بالقطاع المالي وبما يخدم مصالح البلدين، وتعزيز بيئة الأعمال، وشفافية القضايا الضريبية، وتوسيع التعاون ليتجاوز القطاعات التقليدية، مع التركيز على الاقتصاد الجديد، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، وريادة الأعمال.

وتوجه معالي محمد الحسيني بالشكر لضيفه وحكومة بلاده على المشاركة الفاعلة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، بما في ذلك مشاركة جينيفر كارول ماكنيل، وزيرة الدولة بدائرة المالية الأيرلندية في اجتماع الطاولة المستديرة رفيع المستوى لوزراء المالية، الذي عقدته وزارة المالية تحت عنوان «توسيع نطاق تمويل العمل المناخي»، بهدف تعزيز البيئة التعاونية والنقاشات الحاسمة حول كيفية تعزيز الموارد المالية لتمويل القضايا المتعلقة بالمناخ، وتنفيذ السياسات التمكينية للعمل المناخي، ومواءمة التدفقات المالية العامة والخاصة، نحو الأهداف البيئية والاقتصادية المستدامة، والالتزام بزيادة تمويل المناخ على نطاق عالمي.

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