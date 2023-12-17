37.5 ألف زائر لمعرض «لمسات وطنية» خلال 3 أيام

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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كشفت عائشة عبيد العيان مدير إدارة تطوير الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، مدير معرض «لمسات وطنية» عن استقبال 37.5 ألف زائر للمعرض خلال ثلاثة أيام منذ انطلاقه في الثامن من ديسمبر الجاري ويستمر حتى 8 يناير المقبل بمنطقة كورنيش القواسم، مؤكدة أن المعرض يساهم في دعم رواد الأعمال، بالإضافة لتشجيع السياحة الداخلية واستغلال العطلة المدرسية.

وأشارت إلى أن المعرض يضم 87 جناحاً وعربة متنقلة لتقديم مختلف المنتجات، والتي تتنوع بين المشغولات اليدوية والأزياء والمأكولات وغيرها من خلال الأجنحة المشاركة، حيث يتم توفير المناخ المناسب للزوار والسياح من الاستمتاع بالعديد من التجارب المميزة، ويلعب المعرض دوراً رئيسياً في تشجيع الشباب على دخول عالم الأعمال الخاص من خلال الرخص التجارية التي توفرها الدائرة، مشيرة إلى أن المعرض يضم 42 جناحاً من أصحاب «رخصة الغد»، و31 رخصة تجارية، و10 رخص من خارج الإمارة، بالإضافة إلى 4 مشاريع ضمن رخصة الواعد الصغير.

وأكدت العيان، أن المشاريع الشبابية الأربعة المشاركة في المعرض من خلال رخصة «الواعد الصغير» التي أطلقتها الدائرة بهدف تنمية أفكارهم وتطويرها وتشجيعهم على دخول عالم الأعمال عبر بوابة القطاع الخاص، بعد خضوعهم للتدريب ضمن برنامج مكثف خلال فصل الصيف في مجالات اقتصادية وتجارية عدة ساهمت في صقل مواهبهم ومهاراتهم، لبناء جيل واعد قادر على افتتاح مشاريعهم الخاصة من خلال تقديم أفضل المنتجات، بعد تجربتهم الميدانية في معرض «الواعد الصغير» الذي أقيم خلال شهر أغسطس الماضي.

وأشارت إلى أن المعرض يشهد سنوياً تطوراً لافتاً، حيث حرصت اللجنة المنظمة للمعرض على مشاركة رخصتين تجاريتين للمساهمة في دعم الحركة الاقتصادية والتبادل التجاري للأجنحة المشاركة، من خلال تقديم خدمة التزود بالوقود للمركبات، وخدمة التغليف وتوصيل المنتجات للمنزل، ويضم المعرض 8 رعاة داعمين للرخص المشاركة في المعرض من خلال تقديم كوبونات تشمل تخفيضات على المنتجات والمواد الغذائية التي تحتاج إليها تلك المشاريع.

وأضافت العيان: يضم المعرض العديد من العروض الفنية والمسابقات التي تستهدف جميع أفراد العائلة، حيث تعتبر الفعاليات الترفيهية ركيزة أساسية خلال أيام المعرض، وبالإضافة للعروض الموسيقية الممتعة، والعروض المسرحية والغنائية المذهلة، تقام مجموعة رائعة من المسابقات الخاصة بالأطفال، لضمان تجارب لا تنسى للجميع خلال دورة هذا العام، كما استحدث المهرجان تقديم رخصة خاصة بتنظيم الجلسات الخارجية والمناسبات للعائلات على الواجهة المائية لخور كورنيش القواسم، والتي لاقت استحسان العديد من العائلات.

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