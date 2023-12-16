8 % نمو أعداد عضوية الغرفة من أصحاب الأعمال البحرينيين في 2023

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد محمد علي الجناحي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان بالإنابة، بالعلاقات الأخوية والمتجذرة بين الإمارات والبحرين، ومدى توافق البلدين في الإرث المشترك والقيم والعادات الأصيلة، وارتباط الإمارات والبحرين بشراكة استراتيجية ثنائية فريدة من نوعها في كافة المجالات.

وقال: تشهد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والبحرين نمواً سنوياً يعكس حجم العلاقات الأخوية بين البلدين، بحيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 25.7 مليار درهم خلال العام 2022 مقارنة بـ23.7 مليار درهم خلال العام 2021 وبنسبة نمو 8 %، كما أثنى على الارتفاع المُطرد سنوياً لقيم الاستثمارات في كل من الإمارات والبحرين، وخاصة في ظل تنوع الفرص المتاحة والتطورات المتلاحقة التي تشهدها كافة القطاعات.

وأكد أن عجمان حريصة على توفير بيئة استثمارية جاذبة لأصحاب الأعمال البحرينيين، مشيراً إلى نمو أعداد عضوية الغرفة من أصحاب الأعمال البحرينيين حتى الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 8 % مقارنة مع الفترة ذاتها من 2022، كما ارتفع حجم صادرات عجمان إلى البحرين بنسبة 27 % حتى الربع الثالث من العام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

وقدم محمد الجناحي، التهنئة إلى مملكة البحرين قيادةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني البحريني، مؤكداً أن احتفالات الإمارات هذا العام باليوم الوطني البحريني لها طابع خاص يجسد عمق العلاقات الأخوية التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز