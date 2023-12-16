عروض الشارقة للتسوق تغطي مجموعة واسعة من المراكز التجارية حتى 20 يناير

المصدر: الشارقة - البيان

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انطلقت مساء أمس فعاليات «عروض الشارقة للتسوق 2023»، في أجواء احتفالية ارتسمت فيها البهجة على الوجوه، إذ تفاعل الجمهور مع بدء الحدث الذي يشكّل أحد أبرز مواسم الترويج والترفيه الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة 37 يوماً، تتواصل فيها البرامج وعروض التسوق حتى 20 يناير من سنة 2024 لتُغطّي مختلف مناطق ومدن الإمارة وتقدم مجموعة واسعة من الفعاليات التي تصاحب التسوق بأنشطة ومسابقات للعائلات.

وتشمل عروض التسوق التي يتخللها تقديم الجوائز والهدايا القيمة عدداً من المراكز التجارية في إمارة الشارقة وبمشاركة واسعة من آلاف المحال التجارية التي سجّلت لدى غرفة الشارقة لتطلق عروضها الترويجية التي تغطي مختلف أنواع المنتجات والعلامات التجارية العالمية، فشهد أول أيام العروض تخفيضات وسحوباً وفعاليات تراثية وفلكلورية رافقت الحدث الذي انطلق بالتزامن في كل من مركز الزاهية ومركز صحارى، ليقدم لرواد التسوق في الشارقة المزيد من العروض وتجارب التسوق التي لا تنسى.

دعم قطاع التجزئة

وأكد محمد أحمد أمين العوضي المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن عروض الشارقة للتسوق تعد من أبرز الفعاليات الاقتصادية والتجارية التي تحرص غرفة الشارقة على مواصلة تنظيمها بهدف زيادة إمكانات نمو قطاعي التجزئة والمهرجانات في إمارة الشارقة، وتعزيز المستوى الترفيهي لسكان الإمارة وزوارها ودعم قطاع الفنادق والسياحة والنشاط الاقتصادي بشكل عام لمجتمع الأعمال، وترسيخ سمعة الشارقة واحدة من أبرز وجهات التسوق الرائدة على مستوى المنطقة والتي توفر لزوارها فرصة قضاء أمتع الأوقات وعيش تجارب تسويقية وترفيهية متميزة عبر هذا الحدث الذي يوفر العديد من الفرص لقطاع التجزئة، عبر تنشيط الحركة التسويقية في الأسواق، وتعزيز حركة المبيعات وزيادة عدد مرتادي مراكز التسوق والأسواق المركزية والمحال التجارية في مدن إمارة الشارقة كافة.

استقطاب الزوار

وقال عبدالعزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة: إن الجهود التنظيمية لعروض الشارقة للتسوق ركزت على أن تضم برامج فعاليات عروض الشارقة للتسوق 2023 ما يضمن استقطاب الزوار وجذب المزيد من رواد التسوق من داخل وخارج الإمارة عبر زيادة عدد المتاجر والعلامات المشاركة في العروض الترويجية وتنويع البرامج الترفيهية والفنية وامتدادها لتشمل أبرز معالم الجذب السياحي بالإمارة في توقيت انطلاق مثالي تتعزز فيه تجربة التسوق واستمتاع أفراد الأسرة بالعروض الحية في أجواء الشتاء التي تترافق مع عطلة نهاية العام، إضافة إلى ما تصاحب العروض من فرص تؤهل الجمهور للسحب والفوز بجوائز وهدايا متنوعة.

زخم جديد للتسوق

وتستهدف عروض الشارقة للتسوق التي تنظمها غرفة الشارقة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي تقديم الدعم والإضافة النوعية لقطاعي تجارة التجزئة والسياحة عبر الفعاليات الترفيهية والعروض الترويجية والتخفيضات الكبرى التي تناسب شرائح مختلفة من المتسوقين والزوار، إذ تشارك معظم مراكز التسوق في الشارقة في تقديم العروض والأنشطة الجاذبة والمتميزة والتخفيضات والسحوب على الجوائز والهدايا اليومية والأسبوعية والتي تشمل قسائم شرائية وغيرها من المفاجآت التي يشتهر بها الحدث، في مسعى لبدء سنة 2024 بزخم إضافي تشهد فيه الحركة التسويقية تعزيز المبيعات إلى جانب توفير فرصة متميزة لسكان إمارة الشارقة وزوارها لاستكشاف المزايا السياحية للإمارة والاستمتاع بالعروض والأنشطة الحصرية التي تناسب جميع أفراد المجتمع.

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