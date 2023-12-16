«مازيراتي» تختار دبي في أول ظهور لسيارتها الجديدة «جران توريزمو» بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

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طرحت شركة «الطاير للسيارات»، الوكيل والمستورد الرسمي لسيارات «مازيراتي» في الإمارات، النسخة الجديدة من إحدى أبرز أيقونات «مازيراتي» وهي السيارة الكوبيه «جران توريزمو» الجديدة كلياً، والتي تسطر فصلاً جديداً في رحلة طويلة من الإبداع بدأت قبل 75 عاماً مع سيارة «Maserati A6 1500».

وتجمع السيارة بين الأداء العالي للسيارة الرياضية المريحة للقيادة عبر مسافات طويلة مع محرك احتراق داخلي قوي، لترسي معياراً جديداً في صناعة السيارات يجسد مفهوم مازيراتي «الآخرون يسافرون فقط».

وقال حمدي الشنتوري، المدير العام لمازيراتي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: يشكل طرح النسخة الأحدث من سيارة «جران توريزمو» الأيقونية عودة مظفرة لمازيراتي يلتقي فيها الإرث والابتكار، وتجسيداً لالتزامنا المستمر بالأداء والفخامة. إنها بالتأكيد ليست مجرد سيارة فحسب، وإنما تشكل أسلوب حياة صُممت لتخطي التوقعات وإرساء معايير جديدة في عالم السيارات.

وقال جاد إلياس، نائب رئيس مبيعات مازيراتي في شركة «الطاير للسيارات»: يعد خبراء السيارات الرياضية سيارة «جران توريزمو» أفضل تجسيد للسيارات الرياضية بتصميمها الخالد، وأدائها القوي، وهدير محركها الجبّار، ونحن متحمسون جداً لتوفير هذه السيارة المتميزة في سوق الإمارات وتلبية حماس عملائنا لها.

وستتوافر السيارة بإصداريها «تروفيو» و«مودينا» في قاعات «الطاير للسيارات» و«بريمير موتورز» في سنة 2024، في الإمارات. وستتوافر لاحقاً النسخة الكهربائية من السيارة تحت اسم «جران توريزموفولجور».

ويجسد إصدار «جران توريزمو مودينا» جوهر السيارة الرياضية كبيرة الحجم، وهي مجهزة بمحرك «Nettuno» قوي سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لترات مزود شاحناً توربينياً مزدوجاً ويوفر 360 كيلوواطاً (490 حصاناً).

أما إصدار «جران توريزمو تروفيو» فيقدم مستويات رفيعة من الراحة تجعلها الخيار الأنسب للسفر، وهي مجهزة بمحرك Nettuno عالي الأداء يوفر 404 كيلوواطات (550 حصاناً).

أما «جران توريزموفولجور» فإنها تتميز بأنها أول سيارة كهربائية بالكامل من مازيراتي بنظام مبتكر بقوة 800 فولت وتقنيات مستوحاة من سيارات الفورمولا الكهربائية، وتبلغ قوتها 559 كيلوواطاً (760 حصاناً).

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