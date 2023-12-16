«أريستا» تدخل سوق الإمارات باستثمارات 5 مليارات درهم خلال 4 سنوات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «أريستا» العقارية دخولها المشهد العقاري في سوق الإمارات، إذ تعتزم الشركة القيام باستثمارات كبيرة تتجاوز قيمتها 5 مليارات درهم في السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، كما تهدف لوضع معايير جديدة للتميز في قطاع العقارات الإماراتي فتتطلع لتقديم منظور جديد للحياة الفاخرة بإضفاء أناقة التصميم في مشروعاتها كافة.

واكد سريشتي غور، رئيس قسم العلاقات الإعلامية في «أريستا»، إدراك الشركة الإمكانات الفريدة التي تتمتع بها دولة الإمارات. وقال: تتسق رؤية الإمارات بقيادتها الرشيدة واقتصادها المزدهر وتنوعها السكاني تماماً مع رؤية والتزام «أريستا» تقديم مفهوم جديد للحياة الفاخرة، فنحن في «أريستا» نتبع نهج منح جودة العمل الأولوية، لا حجمه، ويتضمن نهجنا التخطيط لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المساحة في الوحدات السكنية الفخمة التي نقدمها بما يضمن كونها الأكثر تميّزاً في فئتها بما يتماشى مع أسلوب حياة عملائنا الفريد، وكلّنا ثقة بأن خدماتنا المخصصة ستعمل على إعادة تعريف جوهر الحياة المجتمعية الفاخرة للوصول بقطاع العقارات إلى آفاق لم يصل إليها من قبل.

ومع تبنيها رؤية تركز على إنشاء مساكن تتسق مع الأذواق الرفيعة للعائلات الباحثة عن الرفاهية والفخامة، تلتزم «أريستا» توظيف خبرات أفضل المصممين والمهندسين المعماريين ومنسقي الحدائق لتطوير مساحات معيشية لا مثيل لها. وفي إطار خططها الطموحة، تتطلع أريستا العقارية أيضاً للتوسع في قطاع العقارات التجارية في السنوات المقبلة، بتطوير مساحات تجارية فاخرة تواكب الطلب المتزايد على هذا النوع من العقارات.

وتتميز «أريستا» عن غيرها بتجاوزها حدود الأدوار التقليدية لمطوري العقارات، فترى نفسها شريكاً حيوياً في تطوير المجتمعات التي تعمل فيها فترتكز على منظومة قيم متميزة ذات ثلاثة محاور: المحور الأول يتمثل في تبني مبدأ استغلال المساحات وإعادة تعريف أساليب الحياة من دون عناء للنخبة المختارة والمحور الثاني يهدف إلى تقديم تجارب فاخرة بلا حدود، فتبرز أوجه الفخامة المخصصة واللحظات المهمة والمجتمع الحصري الذي ينمي الأواصر الدائمة بين أفراده أما المحور الثالث، وهو الأناقة الخالدة، فيسعى إلى تسليط الضوء على وحدات أريستا السكنية إرثاً دائماً تم تصميمه بعناية فائقة واستخدام مواد عالية الجودة ما يجعلها تتخطى كونها مجرد منازل، بل لتصبح مثالاً حياً يحتضن جوهر فلسفة الحياة الذي تتوارثه الأجيال.

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