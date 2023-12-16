دبي تشهد إطلاق مشروع «ماغنوم ريزيدنس بيراوا»

المصدر: دبي - البيان

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شهد نادي كابيتال في دبي إطلاق مشروع «ماغنوم ريزيدنس بيراوا» للمستثمرين في جزير بالي، والمشروع يقع في منطقة كانجو، وهو نقطة جذب لكل من السياح والمغتربين على طول الساحل الغربي لبالي، وعلى مدى العقد الماضي، تطورت إلى مجتمع مزدهر يضم جميع وسائل الراحة الأساسية للمعيشة والعمل، ومع ذلك فهو يحتفظ بطابعه العالمي والهادئ.

ويتمتع مشروع ماغنوم ريزيدنس بيراوا بموقع متميز، على مسافة قريبة سيراً على الأقدام من أفضل الشواطئ وأماكن ركوب الأمواج من الدرجة الأولى ومعارض التسوق ومجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي، وتم التخطيط للتنمية في كانجو بدقة، ومع محدودية الأراضي المتاحة، فإن أسعار العقارات والأراضي أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بالمناطق المجاورة، وتشير التوقعات إلى عائد يصل إلى نحو 12% للعقارات، مع معدل إشغال متوقع يتجاوز 80%.

وقال أندرو سينكوفس، الشريك في الشركة رئيس قسم التطوير الدولي في ماغنوم العقارية: يتمتع المستثمرون في دولة الإمارات بفهم عميق للاتجاهات والعوائد العقارية. ويسعدنا أن العرض التقديمي لمشروعات ماغنوم العقارية أثار اهتماماً كبيراً بين ضيوف كابيتال كلوب، ونحن نركز على تصميم وبناء العقارات ذات العائد المرتفع في المواقع الرئيسة في الجزيرة، لا تتبع الاتجاهات المعمارية فحسب، وإنما أيضاً تعمل على تشكيلها بشكل مجدٍ.

ومشروع ماغنوم ريزيدنس بيراوا مجمع سكني متطور يقع في قلب منطقة كانجو السياحية الشهيرة، على بعد 500 متر فقط من شاطئ بيراوا الشهير. ويضم المجمع أربعة طوابق، وأكثر من 150 وحدة بتشطيبات مصممة، و5000 قدم مربعة من المرافق للعمل والترفيه، ويقدم للمقيمين مجموعة شاملة من الخدمات وتجربة فاخرة من فئة خمس نجوم.

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