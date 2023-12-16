موسم شتوي استثنائي وتجارب فريدة في مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي - البيان

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تواصل الدورة التاسعة والعشرون من مهرجان دبي للتسوق بتجاربها الرائعة وفعالياتها الترفيهية الفريدة من نوعها وعروضها الترويجية المميزة إسعاد الزوار من جميع الأعمار خلال موسم الأعياد في دبي. ويقدم المهرجان حتى 14 يناير 2024 عالماً رائعاً من التجارب لا تنسى في دبي خلال فصل الشتاء، حيث تنتشر الزينة الضوئية ويفرح الأطفال بلقاء الشخصيات المتنوعة، ويستمتع جميع أفراد العائلة بتجارب فنون الطهي والمأكولات اللذيذة، ومشاهدة عروض طائرات الدرون، والمجسمات الضوئية المميزة، ليعيش الجميع أجواء احتفالية رائعة في دبي. وفيما يلي لمحة عن أبرز العروض والفعاليات.

وسيقضي الزوار أروع الأوقات في الحديقة الشتوية السنوية التي يستضيفها فندق «حبتور بالاس دبي» في الهواء الطلق حتى 31 يناير 2024. وسيعيشون أجمل التجارب مع تناول ألذ المأكولات من عربات الطعام، ومشاهدة العروض الحية وشجرة العيد الضخمة، وغيرها من الفعاليات الترفيهية المناسبة لجميع الأعمار. وستوفر الحديقة أيضاً للزوار مجموعة متنوعة من أشهى الأطباق، والعديد من العروض الاحتفالية التي تقدمها مواهب فنية محلية. كما سيفرح الأطفال بالزينة التي تعكس أجواء الاحتفال بالأعياد، إضافة إلى زيارات الشخصيات المفضلة اليومية.

ولا تكتمل أجواء البهجة في مهرجان دبي للتسوق إلا بزيارة سوق الأعياد في مدينة جميرا، ويقدم السوق الفريد من نوعه شجرة مزينة بارتفاع 36 قدماً، مع فرص لتناول أشهى المأكولات الموسمية لدى أكشاك الطعام المتنوعة، والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية العائلية مثل ركوب قطار القطب الشمالي، ودوامة البندقية المزينة المكونة من 4 عربات، والاستماع لأجمل أغاني الأعياد الشهيرة، وركوب «العبرة» وتزيين بيت كعكة الزنجبيل.

كما تعود مدينة الشتاء في إكسبو دبي لاستقبال الزوار بمجموعة من التجارب الرائعة المناسبة لجميع الأعمار. وستبهر قبة الوصل زوارها بعرض ضوئي مذهل وأجواء احتفالية عالمية تتضمن تجارب تسوق رائعة وفعاليات متنوعة مثل كهف الهدايا للأطفال، وشجرة ضخمة بارتفاع 16 متراً، مع الثلوج المتساقطة، والألعاب الممتعة.

وتفتح مدينة الشتاء أبوابها للزوار يومياً من الساعة 3 عصراً حتى الساعة 11 مساءً، وستمنح الزوار من جميع الأعمار فرصة الانضمام إلى الفريق الذي يسعى للحفاظ على البيئة وإنقاذ القطب الشمالي، إضافة إلى العديد من الفعاليات الممتعة مثل كهف ومصنع الألعاب الصديقة للبيئة، ومزرعة فروستي ومخبز السيدة كلوز، حيث سيقضون أوقاتاً مليئة بالفرح ضمن أجواء شتوية احتفالية وهم يتتبعون الأدلة ويتغلبون على التحديات، ويشاركون الفرحة مع شخصيات العيد الشهيرة ويتلقون رسائل مهمة عن الاستدامة.

أما في نخيل مول، فتستقبل حديقة الأعياد زوارها بمجموعة من الأنشطة الترفيهية العائلية خلال موسم الأعياد حتى 30 يناير 2024. وتضم الحديقة زخارف وزينة شتوية رائعة، ونافورة مائية، وشجرة العيد، وأنواع متنوعة من الزهور لتخلق أجواء شتوية مميزة مستوحاة من الطبيعة وتمكن الزوار من الاستمتاع بأروع التجارب والتقاط الصور وصنع ذكريات لا تنسى.

إضافة لذلك، توفر «ذا باي بي سوشيال»، الوجهة الجديدة الواقعة على الواجهة البحرية في دبي فستيفال سيتي مول، فعاليات رائعة ضمن أجواء احتفالية مميزة حتى 30 أبريل 2024. وتتضمن تلك الفعاليات تجارب المأكولات من عربات الطعام وتجارب التسوق وأنشطة عائلية ترفيهية تتضمن مجسمات فنية تفاعلية وفعاليات ثقافية. ومن الفعاليات التي تستضيفها هذه الوجهة المميزة أكشاك ألعاب الكرنفال التي تقدم جوائز قيمة، إضافة إلى التجارب الترفيهية الرائعة التي تضم العديد من الألعاب القابلة للنفخ مثل الترامبولين العملاق والمنزلقات الضخمة وسباقات الحواجز وغيرها. فلا تفوتوا هذه التجربة الاستثنائية التي ستصنع ذكريات عزيزة لا تنسى.

وتنطلق عروض طائرات الدرون المجانية الرائعة برعاية شركة الإمارات للبترول يومياً في الساعة الثامنة مساءً والعاشرة مساءً في سماء بلوواترز وذا بييتش ضمن فعاليات «أضواء دبي» في مهرجان دبي للتسوق حتى 14 يناير 2024، لتسرد قصة دبي الملهمة ومستقبلها المشرق.

ولجعل تجارب الزوار أكثر روعة، تقدم «أضواء دبي» تجربة مميزة خلال مهرجان دبي للتسوق وتستمر حتى 14 يناير 2024، لتحول المدينة مع مجسمات ضوئية منتشرة في مواقع عدة إلى لوحة فنية إبداعية حية. ويستضيف المهرجان هذا العام الثنائي العالمي «ذا أنوكي» لنشر رسائلهما الإيجابية حول الاستدامة وحماية كوكبنا. ويمكن مشاهدة مجسمات الثنائي في السيف وحتا وسوق «اتصالات إم أو تي بي»، وفي حي دبي للتصميم.

وتستضيف منطقة السيف فعاليات «أضواء دبي» التي ستحول الأسواق إلى عالم مذهل من الإيجابية والإلهام، إضافة إلى نشر رسائل محفزة واقتباسات ملهمة على لافتات النيون التي تنير الشوارع الضيقة. وسيستمتع الزوار بمشاهدة 40 عبرة في خور دبي مضاءة بألوان زاهية ضمن فعالية «أضواء دبي: إضاءة النيون». كما سيكون مجسما الثنائي المميز مدهش ودانة القابل للنفخ من معالم الجذب الرئيسية في سيتي سنتر مردف، ويبلغ ارتفاع كل منهما 10 أمتار، حيث ستتم إضاءتهما بألوان زاهية لخلق عرض بصري رائع للزوار. كما ستقدم فعالية «عجائب الأمازون» في ويست بيتش، نخلة جميرا مشاهد خلابة تتضمن مجسمات بالحجم الطبيعي لببغاوات الأمازون، وأعمالاً فنية دقيقة من الزهور، وجميعها مستوحاة من أكبر الغابات الاستوائية المطيرة في العالم.

ويحظى مهرجان دبي للتسوق بدعم من الراعي الرئيسي جمبو للإلكترونيات، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل: مجموعة الفطيم «دبي فستيفال سيتي مول» و«فستيفال بلازا»، والسيف، ومجموعة الزرعوني «ميركاتو»، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، و«بلوواترز»، و«سيتي ووك»، وطيران الإمارات، و«إينوك»، واتصالات من &e، وماجد الفطيم «مول الإمارات»، و«سيتي سنتر مردف»، و«سيتي سنتر ديرة»، ونخيل مولز «ابن بطوطة مول»، و«سوق التنين 2»، و«بالم ويست بييتش»، و«نخيل مول»، و«ذا فيو»، و«ذا بييتش»، و«ذا أوتلت فيليدج».

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