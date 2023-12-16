3000 عارض صيني في «تشاينا هوم لايف» بمركز دبي التجاري الثلاثاء

المصدر: دبي - البيان

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ينطلق في مركز دبي التجاري العالمي معرض «تشاينا هوم لايف 2023» الثلاثاء 19 ديسمبر ويستمر إلى 21 ديسمبر بالتعاون مع غرفة تجارة دبي وبمشاركة 3000 عارض من كبار الموردين في الصين يقدمون مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات في المعرض، بما في ذلك مواد البناء، والأدوات المنزلية والهدايا، ومستلزمات الأطفال والأمهات، والمنسوجات والملابس، والآلات الصناعية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأجهزة المنزلية، والطاقة، وحلول الطاقة الجديدة.

وتشهد نسخة 2023 من الحدث أيضاً إطلاق ABC&Mom Show، وهو حدث متميز مخصص للحصول على منتجات الأمومة والرضع والأطفال، وسيعرض هذا الحدث المتخصص المنتجات الرئيسية التي تلبي الاحتياجات الفريدة للأمهات والأطفال، بما في ذلك الألعاب، وتغذية الأطفال والوجبات الخفيفة، ولوازم التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وملابس الأطفال، وعربات الأطفال، وما إلى ذلك.

وبالتعاون مع غرفة تجارة دبي، من المقرر أن يقوم المعرض بتكريم التميز من خلال تقديم «جوائز الجودة» خلال اليومين الأولين من الحدث، ستكرم هذه الجائزة المتميزة كبار الموردين الصينيين لالتزامهم الثابت بالجودة والابتكار، مما يعزز تفاني المعرض في تحقيق التميز.

وقال بينو بيلاي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ميورينت الدولية المنظمة للمعرض: «تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوقاً مهماً للمصنعين الصينيين، وقد بذلنا جهوداً مكثفة لضمان تلبية المنتجات في المعرض لطلب المشتري، في المنطقة».

وأضاف بيلاي: «يوفر المعرض فرصة للمشترين للمس والشعور بأحدث الاتجاهات شخصياً، وللوكلاء المحليين لتسهيل التواصل الفعال والمحادثات التجارية مباشرة مع المصنعين الصينيين».

ويأتي توقيت المعرض مواكباً لما تشهده العلاقات بين الإمارات والصين والنمو الكبير في التجارة الثنائية بينهما، ففي عام 2022، وصل حجم التجارة بين البلدين إلى 99.27 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 37.4% على أساس سنوي. والجدير بالذكر أن صادرات الصين ارتفعت بنسبة 23.3% على أساس سنوي إلى 53.86 مليار دولار، في حين شهدت الواردات نمواً قوياً بنسبة 58.9% لتصل إلى 45.41 مليار دولار. وبناءً على هذا الزخم، شهدت الفترة من يناير إلى أغسطس 2023 حجم التجارة الثنائية بين الصين والإمارات بقيمة 62.32 مليار دولار أمريكي، حيث بلغت صادرات الصين 36.63 مليار دولار أمريكي ووارداتها 25.69 مليار دولار. ويواصل معرض China Homelife 2023 لعب دور محوري في تعزيز التجارة والاستثمار بين الصين والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تم بالفعل تسجيل أكثر من 100 ألف زائر ومشتري تجاري مسبقاً لحضور المعرض.

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