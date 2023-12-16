شراكات «إينوك» تعزز الرقمنة المستدامة

المصدر: دبي - البيان

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تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات، أعلنت مجموعة إينوك، الشركة العالمية المتكاملة في مجال الطاقة عن تعاونها مع «ساب»، الشركة المتخصصة عالمياً بمجال برمجيات تطبيقات المؤسسات؛ ومركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» التابع لمجموعة «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، وذلك للارتقاء بالحلول السحابية في المجموعة إلى حزمة حلول تحويل الأعمال الشاملة «RISE with SAP» لضمان الرقمنة المستدامة، واستضافة هذه المبادرة التحويلية في مركز البيانات الأخضر الخاص بشركة «مورو».

وتتيح الخطوة الاستراتيجية للمجموعة تسريع رحلتها السحابية عبر إبرام عقد واحد من خلال حزمة موحدة تتضمن سحابة SAP S/4HANA كمكون أساسي، لتدخل المجموعة بذلك حقبة جديدة في عالم الرقمنة المستدامة.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «إن شراكتنا مع «ساب» وشركة «مورو» تأتي بمثابة تأكيد على التزامنا بالمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلامة فارقة في مسيرة التحول المستدام لمجموعتنا، والتي نسعى من خلالها إلى إنشاء عمليات أكثر مرونة واستجابة».

وقال المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية: «إن التزامنا بمبادئ الاستدامة يدعم مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول العام 2050.

وتدل عملية استضافة حزمة حلول «RISE with SAP» في مركز البيانات الأخضر التابع لمورو على سعينا الدؤوب للوصول إلى عالم رقمي مستدام يتسم بالمسؤولية والوعي البيئي.

وكان مركز البيانات الأخضر، الذي افتتحه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي؛ قد دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مركز من نوعه يعمل بالطاقة الشمسية، مما يجسد التزامه بالابتكار المستدام وإرساء معايير جديدة في القطاع.

وقال مانوس رابتوبولوس، رئيس شركة اس ايه بي في منطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «يعد تنفيذ منصة رايز وذ اس ايه بي RISE with SAP علامة فارقة في علاقتنا طويلة الأمد مع كل من إينوك ومورو.

وتؤكد هذه الخطوة التزامنا المشترك بالاستدامة بالإضافة إلى دعم أهداف الدولة في تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050. ومن خلال تسخير الإمكانيات الكبيرة لبرمجيات S/4 HANA السحابية من اس ايه بي واستضافتها في أول مركز أخضر للبيانات في المنطقة، تكون إينوك قد أرست معايير جديدة للابتكارات التقنية المستدامة».

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