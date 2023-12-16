تعاون الإمارات وأذربيجان في البنية التحتية الرقمية

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ووزارة التنمية الرقمية والنقل في جمهورية أذربيجان مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون المشترك، لتيسير الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، مع التركيز على رفع كفاءة وتطوير مراكز البيانات في جمهورية أذربيجان.

وقع مذكرة التفاهم عن الجانب الإماراتي معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في الإمارات، وعن الجانب الأذربيجاني رشاد نبييف، وزير التنمية الرقمية والنقل في جمهورية أذربيجان، وتعد مراكز البيانات من مكونات البنية التحتية الرقمية الأساسية للدول، لكونها توفر مساحات آمنة لتخزين البيانات المهمة وتشغيل التطبيقات.

خدمات إلكترونية

وخلال السنوات الأخيرة اتخذت جمهورية أذربيجان خطوات ملموسة للنهوض بالاقتصاد الرقمي، من خلال تعزيز مركزية الخدمات الإلكترونية ورقمنة الخدمات العامة، كما تولي الحكومة الأذربيجانية اهتماماً كبيراً بالتحول الرقمي على اعتباره إحدى أهم الأولويات، ضمن الاستراتيجية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

ومن المتوقع أن يشهد عدد مراكز البيانات في أذربيجان ارتفاعاً كبيراً، كثمرة تعاون وجهود مشتركة، تؤسس لها مذكرة التفاهم مع دولة الإمارات.

ولضمان التعاون الوثيق والمؤثر يتمثل أحد الجوانب الرئيسية للمذكرة في بناء علاقات استراتيجية بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، كما تقترح مذكرة التفاهم تقديم حوافز تنافسية للمبادرات ذات الصلة، وتسهيل تبادل الخبرات والمعرفة.

منفعة متبادلة

وقال معالي محمد السويدي: «تواكب المذكرة جهودنا المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لدعم نمو الاقتصاد الرقمي، في إطار تركيزنا على المبادرات ذات المنفعة المتبادلة، والتزامنا في الإمارات على تقديم قيمة مضافة لشركائنا الاستراتيجيين. تواصل دولة الإمارات استكشاف فرص النمو والاستفادة منها، لتعزيز التقدم في القطاعات الحيوية المختلفة، التي تشكل غداً أفضل لأجيال المستقبل».

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