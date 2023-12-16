«سوق دبي» يرتفع ويخترق مجدداً 4000 نقطة

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استعاد مؤشر سوق دبي المالي مستوياته فوق 4000 نقطة، مرتفعاً بـ1 % على مدار أسبوع.

وتعافت أسواق المال المحلية خلال جلسات الأسبوع المنقضي ليرتفع كل من مؤشري سوقي دبي وأبوظبي الماليين بحوالي 1 % لكل منهما ليكسب مؤشر دبي حوالي 37 نقطة مرتفعاً إلى 4001 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي المالي بحوالي 97 نقطة إلى 9497 نقطة مقارنة بالجلسة الختامية للأسبوع السابق.

وارتكزت الارتفاعات على مدار الأسبوع إلى انتعاش أسهم قطاعات أساسية في مقدمتها التأمين والاستثمار المالي والأنشطة الرياضية إلى جانب أنشطة القطاع الصناعي والخدمات.

وارتفعت السيولة التي حققتها الأسواق على مدار الأسبوع بنحو 40 % لتقفز إلى 7 مليارات درهم مقابل 5 مليارات درهم خلال الأسبوع السابق له، واستحوذ سوق أبوظبي على حوالي 6.2 مليارات درهم فيما كانت السيولة المحققة في سوق دبي أكثر من 800 مليون درهم.

وبلغ إجمالي صفقات السوقين 99.1 ألف صفقة توزعت بواقع 64.2 ألف صفقة في سوق أبوظبي، فيما كان نصيب سوق دبي 34.9 ألف صفقة. وواصلت أسواق الأسهم المحلية صحوتها أمس ليصعد مؤشر سوق دبي 0.47 % من جهته زاد مؤشر سوق أبوظبي 0.23 %.

وحققت الأسهم خلال جلسات الجمعة أكبر معدل للسيولة على مدار الأسبوع بحوالي 1.75 مليار درهم وبلغ إجمالي السيولة التي استقطبها سوق أبوظبي أكثر من 1.62 مليار درهم في الوقت الذي حقق سوق دبي حوالي 137 مليون درهم.

وشهدت الأسهم أمس أكبر عدد من الصفقات بإجمالي صفقات تخطى 23.2 ألف صفقة في كل من السوقين أيضاً، وبلغت صفقات سوق دبي 6881 صفقة فيما حققت الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية 16.4 ألف صفقة.

واستمرت أسهم شركات القطاع المالي ومجموعات الاستثمار إلى جانب القطاع العقاري والبنوك كأبرز الأسهم النشطة في سوق دبي في السوق أمس، وحقق سهم «وطنية» صدارة ارتفاعات سوق دبي بنمو 5 % تلاه سهم «دبي للاستثمار» بـ 3.5 %، فيما ارتفع سهم «إعمار للتطوير» 3.3 % وسهم «دبي التجاري» 2.8 %.

وكانت الشركات الطبية والمالية في صدارة ارتفاعات سوق أبوظبي حيث تصدر سهم «الخليج للمشاريع الطبية» بنمو 11.6 % ثم «بنك الفجيرة» 11.1 % تلاهما سهم «اربد» 8 % بينما حقق سهم «رأس الخيمة العقارية» نسبة 5.6 %. (أبوظبي - سامح الليثي)

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