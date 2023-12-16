«أراضي دبي» تعالج 586 شكوى عقارية في نوفمبر

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ممثلة في إدارة الرقابة العقارية 586 شكوى في شهر نوفمبر الماضي، وتم حلها ومعالجتها.

وأظهرت النشرة الرقابية الشهرية التي تصدرها الدائرة دورياً، أنها وجهت 3 مخالفات بقيمة 150 ألف درهم في شهر نوفمبر الماضي، وذلك لعدم الالتزام بالقوانين والتشريعات.

كما ألزمت الدائرة 149 منشأة عقارية النظم والقوانين، وتلقت 540 بلاغاً عن المكالمات غير المرغوب فيها واتخذت الإجراءات المتبعة في شأنها.

وأجرت إدارة الرقابة العقارية 38 زيارة ميدانية للتأكد من الالتزام بشروط ممارسة المهنة العقارية، وأصدرت 58 إنذاراً لعدم الالتزام بشروط الإعلانات العقارية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز