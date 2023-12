ت + ت - الحجم الطبيعي

دعت سفارة الإمارات في لندن مواطني الدولة في حال الاستثمار في الأسهم أو العملات الرقمية إلى التحقق من كونها خاضعة لتنظيم هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة.

