«تدرا» تنظم متحفاً يحاكي المحطات التاريخية للدولة من منظور قطاع الاتصالات والمعلومات

المصدر: دبي - البيان

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أقامت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية متحفاً بعنوان «الاتصالات في تاريخ الإمارات»، وذلك على هامش المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-23، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي، في الفترة ما بين 20 نوفمبر و15 ديسمبر 2023.

يحكي المتحف مسيرة تطور قطاع الاتصالات في الدولة، منذ ما قبل قيام الاتحاد وحتى اليوم، حيث يسلط الضوء على أبرز المحطات من خلال المنتجات والأدوات، التي كانت سائدة في كل حقبة زمنية ابتداء من أجهزة التيليكس، والهواتف القديمة ذات الأقراص، ومروراً بالأجيال المتعاقبة من الهواتف النقالة والذكية.

واستقطب المتحف اهتمام المشاركين في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-23، بما يمثله من رحلة عبر عقود من الزمن شهد قطاع الاتصالات، خلالها قفزات متسارعة، واكبت التطور العمراني والحضاري في دولة الإمارات على امتداد مسيرة الاتحاد. وتضمن المتحف عرض مجموعة استثنائية من الهواتف الأرضية، وأجهزة الفاكس والتيليكس القديمة، وكذلك أجهزة النداء (البليب) والهواتف المتحركة الضخمة، التي تمثل الجيل الأول من الاتصالات المتنقلة في الدولة، وقد تم اختيار تلك الأجهزة بعناية لتمثل عناوين لحقب زمنية، تحاكي مراحل التطور التكنولوجي، وصولاً إلى تشكيل المشهد الحالي للاتصالات في دولة الإمارات.

وتعليقاً على الإقبال الواسع، الذي شهده المتحف قال محمد بن مرخان الكتبي نائب مدير عام الهيئة لقطاع الخدمات المساندة ورئيس الفريق المنظم للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2023: «على امتداد مسيرتنا الوطنية كان قطاع الاتصالات هو العنصر الأكثر تعبيراً عن مدى التقدم، وقد حظي هذا القطاع باهتمام قيادة الدولة ابتداء من الآباء المؤسسين، رحمهم الله، واستمر في ظل قادتنا الحاليين، حيث أصبحت دولة الإمارات اليوم من الدول الرائدة في العديد من المؤشرات، بما فيها مؤشرات التحول الرقمي، وقد نجح متحف «الاتصالات في تاريخ الإمارات» في تقديم قصة مدعمة بعينات فعلية من أجهزة الاتصال، التي كانت جزءاً من أسلوب الحياة في كل حقبة من الحقب التاريخية، الأمر الذي حاز إعجاب الزوار المشاركين في المؤتمر».

ويقدم المعرض، الذي تنظمه الهيئة في مقر انعقاد المؤتمر تجربة مشوقه للزوار، عبر استكشاف مجموعة مختارة من الهواتف الأرضية والكلاسيكية، بما في ذلك الأقراص الدوارة ونماذج الضغط على الأزرار، والتي تلخص جوهر الفترة الزمنية الخاصة بكل منها، إلى جانب مجموعة من أجهزة الفاكس القديمة، التي تتتبع رحلتها من أيام الورق الحراري والإرسال البطيء، بالإضافة إلى نبذة تعريفية للسياق التاريخي وتأثير أجهزة الاتصالات هذه على المجتمع والأعمال، إلى جانب تسليط الضوء على الإنجازات المحورية، التي دفعت دولة الإمارات إلى طليعة قطاع صناعة الاتصالات.

ويستمر المعرض طوال فترة انعقاد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-23، مما يتيح لأعضاء الوفود المشاركة، وعشاق التكنولوجيا للانغماس في تاريخ الاتصالات، واكتساب نظرة ثاقبة لرؤية دولة الإمارات لمستقبل مدعوم رقمياً.

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