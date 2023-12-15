«بريمير أوتو بارتس» تفتتح أحدث فروعها في المصفح بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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افتتحت شركة «بريمير أوتو بارتس»، أكبر صالة عرض تجزئة في الإمارات لقطع غيار السيارات الأصلية اليابانية، في منطقة المصفح-5 بأبوظبي، ويعد هذا الفرع الخامس عشر ويعمل تحت مظلة مجموعة شركات كيه إم إيه، الرائدة في سوق قطع غيار السيارات.

وقام الدكتور محمد قاسم، رئيس مجموعة الشفاء الطبية، بافتتاح الفرع الجديد بحضور كيه إم أبوبكر، مؤسس مجموعة كيه إم إيه، شانافاس أبوبكر، المدير الإداري لمجموعة بريمير، وفيصل أ.ك، المدير التنفيذي لشركة مالابار جولد آند دايموندز، وزين الدين هوتباك، ورياض كيلتون، وهاريس بسمي، وعبد السلام صقافي، وناهاس أبوبكر، ومنير الوفاء، وساتار ممبرا، بالإضافة إلى المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي أجمل خان وشازيل شواث والعديد من الشخصيات البارزة الأخرى.

وبمناسبة الافتتاح قال شانافاس أبوبكر: تحتوي هذه الصالة الجديدة على مجموعة واسعة من قطع الغيار الأصلية ذات الجودة العالية، حيث سنستمر في تقديم خدمات أفضل من خلال الحفاظ على الثقة التي منحها لنا المستخدمون، كما يتوفر بالصالة مواقف لأكثر من 100 مركبة في آن واحد.

وأكد المشاركون خلال الافتتاح على أن شركة «بريمير أوتو بارتس» هي واحدة من أفضل العلامات التجارية في مجال تسويق قطع غيار السيارات، ومجموعة كيه إم إيه التي لها سنوات من الخبرة في سوق قطع غيار السيارات هي اسم موثوق به بين المستخدمين في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن شركة «بريمير أوتو بارتس» لديها فروع أخرى في دبي والشارقة ورأس الخيمة بالإضافة إلى فرع أبوظبي، ولديهم موزعون معتمدون في الإمارات للعلامات التجارية اليابانية مثل تويوتا ونيسان وميتسوبيشي وإيسوزو وهينو وهوندا.

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