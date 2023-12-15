«أدنوك» تستحوذ على حصة «أو سي أي» في «فيرتيغلوب» بـ 13.28 مليار درهم

المصدر: وام

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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ش. م. ع وشركة "أو سي أي جلوبال" المدرجة في بورصة "يورونكست" تحت الرمز(OCI) اليوم، عن إبرام اتفاقية بيع وشراء ("اتفاقية البيع والشراء" أو "الاتفاقية") تستحوذ "أدنوك" بموجبها على كامل حصة "أو سي أي" في شركة (فيرتيغلوب ش.ع.م) المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (FERTIGLB)، والتي تعد أكبر مُصدِّر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً وأكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرائدة في مجال الأمونيا المستدامة، وتمتلك منشآت إنتاج في دولة الإمارات، ومصر، والجزائر. وتدعم الاتفاقية، التي تجعل من "أدنوك" المساهم المالك لحصة الأغلبية في "فيرتيغلوب"، استراتيجية الشركة الطموحة لتنمية أعمالها في مجال الكيماويات، وتعزز خططتها لإنشاء منصة نمو عالمية لإنتاج الأمونيا، التي تعد وقوداً منخفض الكربون وناقلاً للهيدروجين الذي يُتوقع أن يساهم بدور محوري هام في تحقيق الانتقال بقطاع الطاقة.

كما تدعم هذه الصفقة خطط النمو المستقبلية لشركة "فيرتيغلوب"، وتسرّع مساعيها للاستفادة من الفرص الجديدة للمنتجات ودخول الأسواق النامية، وتوسع نطاق تركيزها على الأمونيا النظيفة كوقود واعد وناقل للهيدروجين. وبموجب الاتفاقية، ستقوم "أدنوك" بشراء حصة "أو سي إي" كاملة في شركة "فيرتيغلوب" البالغة (50% + سهم واحد) بسعر 3.20 درهم للسهم الواحد، وهو ما يمثل إجمالي سعر شراء يبلغ 13.28 مليار درهم (3.62 مليار دولار). وبالإضافة إلى القيمة المدفوعة، تتضمن الاتفاقية "آلية لاكتساب الأرباح" لصالح شركة "أو سي أي" للسنة المالية 2024 والسنة المالية 2025، تكون مرتبطة بتسعير السلع وأداء التدفق النقدي الحر لأعمال "فيرتيغلوب" خلال هذه الفترة المحددة. وبعد إتمام الصفقة، سترتفع حصة "أدنوك" في "فيرتيغلوب" لتصل إلى 86.2%، في حين ستبقى نسبة الأسهم الحرة المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عند 13.8%.

وبهذه المناسبة، قال خالد سالمين، الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق في "أدنوك": "نجحنا من خلال شراكتنا الوثيقة مع ’أو سي أي‘ منذ عام 2018 في إدراج ’فيرتيغلوب‘ وتنميتها لتصبح أكبر مُصدِّر بحري في العالم لليوريا والأمونيا. وتؤكد هذه الاتفاقية اليوم على التزام ’أدنوك‘ الراسخ وطويل الأمد تجاه ’فيرتيغلوب‘، وتعزز تركيزنا المستمر لتحقيق النمو وأفضل قيمة لمساهمي الشركة. وتدعم هذه الصفقة الهامة استراتيجية ’أدنوك‘ الطموحة لتنمية أعمالها في مجال الكيماويات، كما تسرّع خططها لإنشاء منصة نمو عالمية لإنتاج الأمونيا والأمونيا النظيفة". وبالاستناد على الشراكة الاستراتيجية الطويلة والوثيقة بين "أدنوك" و"أو سي أي"، قامت الشركتان كذلك بتوقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف مجالات التعاون المحتملة في فرص النمو المستقبلية ضمن واردات الأمونيا للأسواق الأوروبية وتوزيع المنتجات، حيث يدرك كلا الطرفين بشكل تام الدور الهام الذي تلعبه الأمونيا في خفض الانبعاثات العالمية وتحقيق الانتقال في قطاع الطاقة. وتوفر مذكرة التفاهم للجانبين إطار عمل متكامل وفعّال للاستفادة من الفرص المتاحة من عملية الانتقال في قطاع الطاقة والحدّ من الانبعاثات.

ومن جانبه، قال ناصف ساويرس، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "فيرتيغلوب" ورئيس مجلس إدارة شركة "أو سي آي جلوبال": "تشكل هذه الاتفاقية اليوم منعطفاً محورياً في مسيرة ’فيرتيغلوب‘ مع ’أدنوك‘ التي بدأت منذ عام 2018. وأنا على ثقة أن ’فيرتيغلوب‘ سترسخ مكانتها الرائدة ضمن مجموعة ’أدنوك‘وتجد مُستقرها على المدى الطويل. وبفضل ما تقدمه ’أدنوك‘ من دعم كبير وتوجيه مستمر فإن ’فيرتيغلوب‘ ستكون أمام فرص مميزة لتعزيز نموها وتعظيم قيمتها. وتتطلع ’أو سي أي‘ لمواصلة مجالات التعاون مع ’أدنوك‘ التي ستركز على مشاريع النمو ذات القيمة المتزايدة خارج منطقة الشرق الأوسط". يذكر أن الصفقة يتوقع أن تستكمل بحلول عام 2024، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط القانونية والحصول على موافقات الهيئات التنظيمية المعنية، وموافقات مكافحة الاحتكار. وستقوم "أدنوك" و"أو سي آي" و"فيرتيغلوب" بالكشف عن المزيد من التفاصيل حول هذه الصفقة لاحقاً.

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