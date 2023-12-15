توقيع مذكرة تفاهم للتعاون والشراكة الشاملة بين الإمارات والمكسيك

المصدر: وام

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وقّع سعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وسعادة خويل هرناندس غارسيا، نائب وزيرة الخارجية للشؤون متعددة الأطراف وحقوق الإنسان في الولايات المتحدة المكسيكية، مذكرة تفاهم للتعاون والشراكة الشاملة بين حكومة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي.

وقال سعادة الشامسي خلال التوقيع إن دولة الإمارات تؤمن بأن المستقبل يعتمد على شراكات قوية متعددة الأطراف، والتزام مشترك بتحقيق الاستقرار والازدهار.

وأضاف أنّ مذكرة التفاهم للتعاون والشراكة الشاملة تمهّد الطريق لمزيد من الفرص لشعوب المنطقة وفتح المجال أمام التنمية الاقتصادية الحيوية، وأحد السبل لتسريع وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وتبادل الاستثمار.

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