سوق دبي الحرة تطلق عروضاً بخصومات تصل إلى 25%

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت سوق دبي الحرة إطلاقها مجموعة من العروض الترويجية القيّمة بمناسبة احتفالها بالذكرى السنوية الـ40 لتأسيسها في ديسمبر الجاري، في تجسيد واضح لشعارها المميز «سوق دبي الحرة مليئة بالمفاجآت». وتشمل هذه العروض «تسوق واربح الذهب» وكذلك «مفاجأة الذكرى الـ40 لتأسيس سوق دبي الحرة» و«قائمة التسوق في سوق دبي الحرة»، والذي يمنح كل منهما الفرصة للفوز ببطاقات هدايا سوق دبي الحرة بقيمة 40 ألف درهم، بالإضافة إلى عرض تخفيضات خاص يصل إلى 25%، على مجموعة واسعة من السلع والمنتجات في يوم الذكرى السنوية في 20 ديسمبر.

تسوق واربح الذهب

استهلت سوق دبي الحرة احتفالاتها بالعرض الخاص «تسوق واربح الذهب» لمدة 4 أسابيع، والذي بدأ في 20 نوفمبر الفائت ويستمر لغاية 17 ديسمبر، وهو مُتاح لجميع المسافرين المغادرين والقادمين عبر مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، وكذلك عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني dubaidutyfree.com. يمنح هذا العرض الفرصة لكل شخص ينفق 400 درهم إماراتي أو أكثر للفوز بسبيكة ذهبية خاصة بالذكرى الـ 40 للسوق الحرة، ليبلغ عدد الفائزين أسبوعياً 40 من سعيدي الحظ، وقد تم حتى الآن الإعلان عن 120 فائزاً، بينما سيقام السحب الأخير في 20 ديسمبر.

وفي إطار احتفالها بالذكرى السنوية الأربعين لتأسيسها، أصدرت سوق دبي الحرة سبائك تذكارية من الذهب والفضة، حيث عُهد إلى شركة «بامب سويس» (PAMP Swiss) مهمة تصميم وإنتاج هذه السبائك ذات الإصدار المحدود والخاص بالسوق الحرة، والتي تزن كل منها 10 غرامات، وتحمل شعار الذكرى الـ 40 مع عامي 1983-2023، على الجانب الأمامي، وشعار سوق دبي الحرة على الجانب الخلفي، ويبلغ عدد هذه السبائك السويسرية الصُنع 888 قطعة فقط.

مفاجأة الذكرى الـ 40 لتأسيس سوق دبي الحرة

يتيح العرض الخاص «مفاجأة الذكرى الـ 40 لتأسيس سوق دبي الحرة» عبر الإنترنت الفرصة للمشاركين الدخول في السحب للفوز ببطاقة هدايا سوق دبي الحرة بقيمة 40 ألف درهم، وذلك مقابل 40 درهماً فقط، ويسري هذا العرض الترويجي خلال الفترة من 1 إلى 20 ديسمبر، ويقتصر عدد التذاكر في كل سلسلة على 1000 تذكرة فقط.

قائمة التسوق

أما العرض المميز الآخر الذي أطلقته سوق دبي الحرة بهذه المناسبة فهو العرض الإذاعي «قائمة التسوق في سوق دبي الحرة»، للفوز ببطاقة هدايا بقيمة 40 ألف درهم. ويُبث هذا العرض الإذاعي في الفترة من 5 إلى 20 ديسمبر عبر أربعة برامج إذاعية على محطة «دبي 92 إف إم»، حيث يتحدث كل برنامج عن سلعة واحدة ضمن «قائمة التسوق في سوق دبي الحرة»، وعلى المستمعين أن يخمنوا هذه السلعة التي يتناولها كل من البرامج الأربعة ليضعوها في القائمة أو عربة التسوق الخيالية كل يوم، وفي اليوم التالي يمكنهم الاتصال بالمحطة خلال برنامج «بريكفاست شو» لتسمية جميع السلع أو المنتجات الأربعة المُدرجة في «قائمة التسوق في سوق دبي الحرة» في اليوم السابق. وفي حال تمكن أحد سعيدي الحظ من المتصلين من معرفة جميع السلع الأربعة في عربة التسوق، فسيتم إدراج اسمه في السحب النهائي للفوز بالجائزة الكبرى، حيث ستُوجه الدعوة إلى 9 أسماء من المستمعين الذين تم اختيارهم لحضور مراسم السحب المباشر المقرر إقامته في القرية الأيرلندية يوم 20 ديسمبر الجاري، ليتم الإعلان عن الفائز الوحيد ببطاقة هدايا سوق دبي الحرة بقيمة 40 ألف درهم إماراتي.

كذلك أُتيحت الفرصة لموظفي سوق دبي الحرة للمشاركة في سحب مخصص لهم للفوز بمبلغ 40 ألف درهم نقداً، مقابل شراء تذكرة بقيمة 40 درهماً فقط، مع توفر 1000 تذكرة فقط.

تخفيضات 25%

كما أعلنت سوق دبي الحرة إطلاقها عرض تخفيضات خاص يصل إلى 25% على مجموعة واسعة من السلع والمنتجات بما في ذلك تذاكر سحبي «ميلينوم مليونير» و«أروع مفاجآت سوق دبي الحرة» الشهيرين، بمناسبة احتفالها بالذكرى الـ 40 لتأسيسها، وذلك في يوم الذكرى السنوية في 20 ديسمبر. يسري عرض الخصومات على سلع رئيسية تشمل العطور، ومستحضرات التجميل، وساعات اليد، والإكسسوارات، والحلويات، والمنتجات الجلدية، وتستثنى من العرض بعض المنتجات المحددة مثل الذهب والإلكترونيات وعلامات مختارة من الأزياء. ويمكن الاستفادة من هذا العرض من خلال التسوق في متاجر سوق دبي الحرة أو عبر الإنترنت.

وفي سياق تعليقه عن هذه العروض القيّمة والخصومات، قال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «سُعداء للغاية بإطلاق هذه العروض الترويجية المميزة بمناسبة احتفالنا بالذكرى الـ 40 لتأسيس سوق دبي الحرة، وهي أفضل طريقة للتعبير عن شكرنا لعملائنا، شخصياً أو عبر الإنترنت، على دعمهم الدائم لسوق دبي الحرة على مدار أربعة عقود.» وأشار ماكلوكلين إلى أن عرض التخفيضات الكبرى 25% في 20 ديسمبر، سيضفي أجواءً رائعة على سوق دبي الحرة طوال 24 ساعة، أجواءٌ سيستمتع بها جميع عملاء وموظفو السوق الحرة.

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