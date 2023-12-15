12.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي 12.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة خلال الأسبوع تسجيل 3,888 مبايعة بقيمة 10.68 مليار درهم، منها 304 مبايعة للأراضي بقيمة 3.53 مليار درهم و2744 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 7.15 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 940 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 169.48 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 102 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 123 مبايعة بقيمة 141.81 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الرابعة بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 815.56 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 26.27 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 500 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 305 مليون درهم في منطقة المركز التجارى الثانيه وأخيرا مبايعة بقيمة 66 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 340 مبايعة بقيمة 303.57 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 327 مبايعة بقيمة 645.64 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 252 مبايعة بقيمة 1.16 مليار درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.77 مليار درهم منها 79 رهونات أراضي بقيمة 364.35 مليون درهم و525 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.4 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة المركز التجارى الثانيه بقيمة 364.46 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 98.92 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 236 هبة بقيمة 491.06 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القصيص الصناعيه الخامسه بقيمة 73.31 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنيه الرابعة بقيمة 58.37 مليون درهم.

تداولات اليوم

وفيما يتعلق بتداولات اليوم بلغت التصرفات 1.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 406 مبايعة بقيمة 1.32 مليار درهم، منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 244.95 مليون درهم و386 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.07 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 102 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 32.61 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعة بقيمة 2.81 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 5.57 مليون درهم وثالثة في الحبيه الرابعة بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 69.03 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 23.05 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20.76 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 19.89 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

كما تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 50 مبايعة بقيمة 378.1 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 57.13 مليون درهم وثالثة في اليفره 1 بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 147.78 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 166.76 مليون درهم منها 7 رهونات أراضي بقيمة 53.87 مليون درهم و63 رهونات فلل وشقق بقيمة 112.89 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 42.57 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 16.45 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 20.85 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنيه الثالثة بقيمة 10.21 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 6 بقيمة 4.5 مليون درهم.

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