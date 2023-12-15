«دائرة الأراضي» تطلق نُسخة محدّثة من تطبيق «دبي ريست»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي النسخة المحدّثة والمحسّنة من تطبيق «دبي ريست»، المنصّة الذكيّة للخدمات العقاريّة، والتي تُتيح إنجاز مختلف الخدمات العقارية من قبل ملاك العقار والمستأجرين والوسطاء والمطورين العقاريين والمقيّمين والمستثمرين، وكافة الفئات المستفيدة من السوق العقاري.

ويتيح التحديث الجديد العديد من التحسينات والمزايا التي من شأنها تعزيز تجربة المستخدم، وجعل تنفيذ العمليات والإجراءات أكثر سهولة ويُسراً، بفضل واجهة المستخدم المحسّنة التي تتيح تنقلاً سلساً بين الخدمات، وتُعزّز سرعة أداء التطبيق واستجابته، وبالتالي تزويدهم بتجربة استخدام آمنة وموثوقة بشكل أكبر.

ويعتبر «دبي ريست» محفظة عقارية شاملة لملاك العقارات، تعمل على الأجهزة الذكية، وتتضمن كافة الخدمات التي تمكنهم من التصرف بالعقار بما يشمل البيع والشراء والتأجير والرهن. كما يمكن لكافة المستفيدين من المشاريع على الخريطة الحصول على معلومات آنية عن المشاريع مثل: نسبة الإنجاز، والصور الفعلية للمشروع، ورقم حساب الضمان، والدفعات المستحقة على الملّاك في المشاريع التي استثمروا فيها، بالإضافة إلى إمكانية تفعيل خاصية المشاريع المفضلة ليتمكنوا من متابعة تفاصيلها.

أهمّ الخدمات

ويتضمن التطبيق عددا من الخدمات العقاريّة، منها: الحاسبة الإيجاريّة، التي تتيح احتساب زيادة الإيجار ومتوسط الإيجار في السوق العقاري. والاستعلام عن حالة العقار، من خلال إدخال بيانات تخص العقار مثل رقم المنطقة ورقم الأرض. والاستعلام عن حالة المشروع، عبر تتبع نسب إنجاز المشاريع العقارية وتفاصيلها في إمارة دبي. ومستودع مستندات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وهو عبارة عن مستودع مستندات رقمي آمن، بحيث يمكنك تنزيل الملفات ومشاركتها رقمياً مع شركاء الخدمة عند الحاجة، بالإضافة إلى خدمات أخرى، مثل: الخريطة الاستثماريّة الذكيّة، والدورات التدريبيّة والاختبارات، والقائمة الخضراء، والاطلاع على آخر التحديثات بخصوص التصرفات العقارية، وخدمة مشروعي، وخدمة الوسطاء العقاريين، ومؤشر الإيجار، والاستعلام عن مؤشر رسوم الخدمات، ولجنة المشاريع غير المكتملة والملغاة، والتحقق من التراخيص والتصاريح العقارية، وخدمة اسأل مالك، والتحقّق من شهادة التملّك، وغيرها الكثير.

وأكدت "أراضي دبي" التزامها الراسخ تجاه توفير بنية تحتيّة رقمية رائدة، وتوظيف التقنيات الحديثة في تعزيز الريادة في القطاع العقاري، ودعم جهود إمارة دبي نحو التحوّل إلى نموذج عالمي للمدن المبتكرة.

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