«مهرجان دبي للتسوق» ينثر البهجة بعروض الألعاب النارية

المصدر: (دبي – البيان)

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تواصلت فعاليات وعروض الدورة 29 من «مهرجان دبي للتسوق» لتهدي سكان دبي وزوارها أروع التجارب الترفيهية مع عروض الألعاب النارية التي تضيء سماء دبي بالألوان كل ليلة وتنثر البهجة والمرح وتستمر حتى 14 يناير المقبل، وذلك برعاية «مجموعة الزرعوني».

وتقام عروض الألعاب النارية في عدة وجهات شهيرة في دبي تضم «دبي فستيفال مول» و«منطقة السيف» وخلال مهرجان «شتانا في حتا» بمنطقة حتا وفي ليلة رأس السنة في «بلوواترز» و«ذا بييتش جميرا بييتش رزيدنس» و«السيف» و«حتا».

وتزخر الدورة الحالية من «مهرجان دبي للتسوق»- التي انطلقت في 8 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 14 يناير المقبل - بالعديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والترويجية والتخفيضات على العلامات التجارية العالمية والأسواق والمعارض المؤقتة التي تقدم منتجات محلية حصرية وغيرها من عروض التجزئة التي تناسب الجميع.

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