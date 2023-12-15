مبيعات الوحدات السكنية بأبوظبي تتجاوز 40.1 مليار درهم خلال 11 شهراً

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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تجاوزت مبيعات الوحدات السكنية في أبوظبي 40.1 مليار درهم خلال الـ11 شهراً المنقضية من العام الجاري، وفق مؤشرات عن القطاع العقاري لدائرة البلديات والنقل بالإمارة أوضحت أن عدد الوحدات المباعة منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر تجاوز 12.9 ألف وحدة. وبلغت قيمة رهون الوحدات السكنية خلال تلك الفترة 11.3 مليار درهم وذلك عن رهن 6421 وحدة.

حصة

وتصدرت الشقق السكنية كمطلب أول لمشتري العقارات تلك الفترة وبحصة بلغت 51 % من الوحدات المباعة، حيث بيعت 6576 شقة متضمنة الشقق التقليدية والدوبلكس بقيمة 9.2 مليارات وبنسبة 23 % من قيمة المبيعات. وحققت الفلل السكنية متضمنة أيضاً وحدات التاون هاوس القيمة الأعلى للمبيعات بنسبة 77 % من الإجمالي بحوالي 30.9 مليار درهم عن بيع 6343 وحدة منذ بداية العام.

الفلل

كانت الفلل الأكثر طلباً على صعيد الرهون العقارية بحصة 76% من إجمالي الوحدات المرهونة، حيث اختصت برهن 4895 وحدة متصدرة أيضاً قيم الرهون بحصة 86 % من إجماليها بقيمة 9.7 مليارات . وحازت الشقق السكنية نسبة 23 % من إجمالي الوحدات المرهونة خلال 11 شهراً بحوالي 1526 وحدة وبنسبة 14 % من قيمة الرهون بإجمالي 1.6 مليار درهم.

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