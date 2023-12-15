معهد المحاسبين القانونيين يدعم خطط التحول المستدام للشركات

المصدر: دبي - البيان

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نظم معهد المحاسبين القانونيين أخيراً ورشة عمل في دبي، بهدف تزويد الشركات في دولة الإمارات بالمعرفة والأدوات اللازمة لتطوير وتنفيذ خطط انتقالية مستدامة وفعالة.

جاء ذلك بالشراكة مع مبادرة المحاسبة من أجل الاستدامة، مشروع الاستدامة للملك تشارلز الثالث، ولجنة تخطيط المرحلة الانتقالية الاستشارية التي أطلقتها وزارة الخزانة بالمملكة المتحدة.

وبينما كشفت الأمم المتحدة عن مدى ضآلة التقدم الذي تم إحرازه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، دعا المعهد مجتمع الأعمال إلى أن يصبح بمثابة منبر للتقدم وتسريع أجندة الانبعاثات الصفرية من خلال تحويل تطلعاتهم في الاستدامة إلى واقع ملموس. وركزت ورشة العمل على تحويل الخطط الانتقالية من مجرد وثائق جامدة إلى أدوات ديناميكية واستراتيجية تلبي متطلبات أكثر من مجرد شركة ما.

ولإحداث تغيير هادف، يجب على الشركات المساهمة في عملية إعادة مواءمة أكبر اجتماعيا واقتصاديا.

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