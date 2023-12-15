735 مليون درهم تسهيلات للبنك العربي المتحد

المصدر: دبي - البيان

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أعلن البنك العربي المتحد عن نجاحه بالحصول على تسهيلات ثنائية الشريحة لمدة عامين بقيمة 735 مليون درهم.

ومن شأن هذه التسهيلات الجديدة تعزيز الميزانية العمومية للبنك العربي المتحد، وذلك من خلال تعزيز قدراته على دعم عملائه، بالإضافة إلى تحقيق أهداف النمو الاستراتيجية التي يصبو إليها. ويعكس النجاح في إبرام تلك الصفقة ثقة السوق في استراتيجية النمو التي يتبعها البنك العربي المتحد، بالإضافة لمتانته المالية.

أسعار تنافسية

وتشتمل هذه التسهيلات على شريحة تقليدية وشريحة مرابحة بأسعار تنافسية، كما وتتضمن التسهيلات أيضاً خيار التمديد (green-shoe option) الذي يتيح للبنك زيادة حجم التسهيلات إلى 1.3 مليار درهم. وسيتم تخصيص هذه التسهيلات لخدمة المتطلبات العامة للبنك.

تم ترتيب هذه الصفقة من قبل بنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول باعتبارها البنوك المسؤولة عن تنظيم القرض ومسوقة له (IMLABs). كما قام بنك الإمارات دبي الوطني بدور وكيل عالمي للتسهيلات.

تنويع مصادر التمويل

وقال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: «يسعدنا أن نعلن عن هذا الإصدار الذي تمّ بدعم من مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تمثّل الصفقة دليلاً آخر على ثقة السوق بمتانة الأسس التي يقوم عليها البنك وقوة إدارته وسعة آفاق نموه. ومن شأن هذه التسهيلات مساعدة البنك العربي المتحد على تنويع مصادر تمويله، حيث يقوم بتنفيذ استراتيجية مستدامة ومدروسة لنمو الأعمال. ولا يسعنا إلا التوجُّه بالشكر لكافة البنوك المشاركة على ثقتها بنا».

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