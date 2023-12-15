مبادرات للاستدامة بين «دبي التجاري» و«فيزا»

المصدر: دبي - البيان

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أكد بنك دبي التجاري التزامه بتحقيق مستقبل مستدام، وقد تجلى ذلك من خلال توقيعه لمذكرة تفاهم مع شركة «فيزا»، حيث التزم الطرفان بالتعاون المستقبلي في مبادرات الاستدامة وصولاً لتحقيق الهدف المنشود المتمثل بتعزيز الاستدامة، وعلى وجه الخصوص من حيث التوعية بمخاطر الانبعاثات الكربونية والتفاعل معها وتعويضها.

وتتيح مذكرة التفاهم لبنك دبي التجاري و«فيزا» تقديم رؤى أفضل حول البصمة الكربونية للعملاء الناجمة عن أنماط إنفاقهم. وهو ما ينظر إليه كعامل تمكين رئيسي في تثقيف المستهلكين، فضلاً عن تزويد العملاء بالوسائل اللازمة لتقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة عنهم. وقال خالد الحمادي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك دبي التجاري: «تعتبر مذكرة التفاهم هذه خطوة محورية في شراكتنا الطويلة الأمد مع «فيزا» والتزامنا بالاستدامة. وإننا في بنك دبي التجاري، ندعم تطلعات عملائنا، وهذا التعاون يتيح لنا تمكينهم من المساهمة في مستقبل مستدام لأنفسهم وللأجيال القادمة».

وعلق عثمان بن هندي، الرئيس التنفيذي لشؤون الاستدامة لدى بنك دبي التجاري قائلاً: «لقد شهد بنك دبي التجاري عام 2023 تحولات جوهرية في رحلته نحو تحقيق الاستدامة. وما يؤكد تفانينا في هذا المجال هو إطلاق سنداتنا الخضراء الذي أعقبه الالتزام على المستوى العام بتحقيق الحياد الكربوني في انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن عملياتنا بحلول عام 2030. وهذا الإعلان يمثل علامة فارقة أخرى لمساهمتنا الفاعلة في تحقيق الهدف الوطني المتمثل بصافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050».

وقالت سليمة جوتييفا، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لشركة فيزا في الإمارات: «كشف بحثنا الأخير عن المعاملات التجارية المستدامة أن أكثر من نصف المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة ينشدون خيارات مالية أكثر استدامة من بنوكهم، ما يمثل فرصة كبيرة للمؤسسات المالية لتعزيز الاستدامة بشكل فعال. وإنه ليسعدنا دعم شركائنا مثل بنك دبي التجاري في تلبية هذا الطلب ومساعدة حاملي بطاقاتنا على جعل كل معاملة ينفذونها خطوة نحو مستقبل أكثر مراعاة للبيئة».

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