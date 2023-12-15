«أبوظبي الإسلامي» يعزز التعاون البيئي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن تعزيز تعاونه مع برنامج «قادة التغيير» من جمعية الإمارات للطبيعة، وذلك تأكيداً على التزام المصرف بحماية البيئة ومشاركة المجتمع، عبر تدريب ما يقارب 200 موظف في البرنامج.

وتهدف مشاركة مصرف أبوظبي الإسلامي إلى دعم مهمة جمعية الإمارات للطبيعة المتمثلة في إطلاق وتنفيذ مشاريع تستند إلى العلم لدعم الطبيعة المحلية والحفاظ على الحياة البرية، والعمل المناخي، والمساهمة في تحويل الأسواق والاقتصاد المستدام والأمن المائي والغذائي في دولة الإمارات من خلال العمل مع الشباب والمجتمع.

تبرعات

وسيعمل مصرف أبوظبي الإسلامي الآن على تمكين المتعاملين من تقديم تبرعاتهم بسهولة لجمعية الإمارات للطبيعة، وذلك من خلال شبكة أجهزة الصراف الآلي ومنصة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.

قادة التغيير

كما سيقوم مصرف أبوظبي الإسلامي من خلال برنامج «قادة التغيير»، البرنامج الذي يهدف إلى جمع المجتمع المدني، بحشد موارده الداخلية دعماً لإحداث التغيير، من خلال الدورات التدريبية والجلسات الفكرية، والرحلات التطوعية لتمكين موظفيه وعائلاتهم من المبادرة باتخاذ إجراءات تحمي الطبيعة، عبر المشاريع الهادفة إلى الحفاظ على البيئة، والمساهمة في تحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.

وقد تم توقيع الاتفاقية على هامش مؤتمر «Cop28» بين د.عامر العامري، رئيس قطاع الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية المجتمعية بالبنك، وليلى مصطفى عبداللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة.

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